NCBหนุน'ปิดหนี้ไว ไปต่อได้'-เสริมรหัสสถานะบัญชีใหม่ลูกหนี้AMC

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB)ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐภายใต้มาตรการ ‘Quick Big Win’ในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และภาคสถาบันการเงิน ร่วมกันดำเนินโครงการแก้ปัญหาหนี้เสียผ่านกลไกการซื้อหนี้รายย่อยของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ขึ้น ภายใต้ชื่อ ‘ปิดหนี้ไว ไปต่อได้’มุ่งช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน ให้สามารถกลับมามีชีวิตทางการเงินใหม่
ดร.ลัษมณ อรรถาพิช ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) เปิดเผยว่า “NCB มีความยินดีที่ได้มีส่วนหนุนเสริม โครงการ ‘ปิดหนี้ไว ไปต่อได้’ สามารถใช้เครื่องมือข้อมูลเครดิตเพื่อช่วยประชาชนในการที่จะเข้าถึงสินเชื่อต่อไปในอนาคต โดย NCB จะมีส่วนช่วยในแง่ของรหัสสถานะบัญชีที่จะเป็นประโยชน์กับลูกหนี้ที่เข้าโครงการ ฯ ลูกหนี้ที่สามารถปิดจบหนี้ได้จะได้รับ ‘รหัส 11’ สำหรับลูกหนี้ที่เข้าโครงการ ฯ และผ่อนชำระดีจะได้รับ ‘รหัส 16’ จนเมื่อปิดบัญชี ก็จะได้รับ ‘รหัส 11’ รหัสเหล่านี้มีประโยชน์เพื่อแสดงว่าบัญชีเป็นปกติ ไม่มีหนี้ค้างชำระ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจความพยายามและการชำระหนี้ที่ดี ซึ่งจะเป็น ‘ประตูสู่โอกาส’ ของการขอสินเชื่อต่อไปในอนาคต”
โดยระบบรหัสสถานะบัญชีนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้ลูกหนี้รักษาวินัยทางการเงิน เพราะทุกการชำระหนี้ที่ดีจะถูกบันทึกและสะท้อนในระบบอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างเครดิตที่ดีต่อไป โดยเมื่อลูกหนี้ที่เข้าโครงการ ฯ ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ลูกหนี้ในโครงการนี้จะได้รับ ‘รหัส 11’ ซึ่งหมายถึงการปิดบัญชีสถานะปกติ และข้อมูลดังกล่าวจะคงอยู่ในระบบอีก 3 ปี