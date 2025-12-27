สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แปดริ้ว มีทั้งอดีต ส.ส. และคนดังบ้านใหญ่หลายตระกูล

ฉะเชิงเทรา - สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แปดริ้ววันแรก มีทั้งอดีต ส.ส. คนมีชื่อเสียงและคนดังบ้านใหญ่หลายตระกูล ที่พากันส่งลูกหลานเข้าชิงชัย ท่ามกลางเล่ากองเชียร์ถือป้ายหนุนแน่น
วันนี้ ( 27 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง (อาคารหอประชุมที่ว่าการ อ.เมืองฉะเชิงเทรา) ว่าในวันแรกนี้ มีผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน และพรรคปวงชนไทย เข้ายื่นใบสมัครตั้งแต่ช่วงเช้าทีผ่านมา ส่วนพรรคภูมิใจไทย เอกสารพร้อมเพียงแค่ 2 เขตเลือกตั้ง และพรรคกล้าธรรม มีผู้มาสมัครเพียง 2 เขตเลือกตั้งเช่นกัน
โดยในเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครประกอบด้วย นายกิตติชัย เรื่องสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 1 ,นางฐิติมา ฉายแสง พรรคเพื่อไทย หมายเลข 2 ,นายชานน อ้นไชยะ พรรคประชาชน หมายเลข 3, นายวิรัตน์ เนียรมงคล พรรคปวงชนไทย หมายเลข 4
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัครประกอบด้วย นายชาลี เจริญสุข พรรคปวงชนไทย หมายเลข 1 ,นายณัฐกร เหลืองสุขเจริญ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 ,นายพันธุ์พงศ์ อัศวชัยโสภณ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3 ,นายอรรถกร ศิริลัทธยากร พรรคกล้าธรรม หมายเลข 4 และนายศุกติชา ตันเจริญ พรรคประชาชน หมายเลข 5
เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัครประกอบด้วย นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 ,นายณัฐธพัฒน์ ธรรมทินนา พรรคประชาชน หมายเลข 2 ,นางลอง ไผ่ล้อม พรรคปวงชนไทย หมายเลข 3 ,นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 4
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้สมัครประกอบด้วย นายเชษศักดิ์ดา นาน้ำเชี่ยว พรรคแรงงานสร้างชาติ หมายเลข 1 , นางแพรวนภัศร์ ทองสุวรรณ์ พรรคประชาชน หมายเลข 2 ,น.ส.อรสา ชุมเกษียร พรรคปวงชนไทย หมายเลข 3 ,จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 4, พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 5 และนายเศรษฐชาญย์ วิสฐพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข6
ขณะที่บรรยากาศบริเวณด้านนอกอาคาร พบว่ามีกองเชียร์จำนวนมากพากันเตรียมแผ่นป้ายหาเสียง ภาพผู้สมัคร และรถหาเสียงที่พร้อมแปะหมายเลขผู้สมัคร เพื่อประชาสัมพันธ์ในทันที
ซึ่งในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ มีทั้งอดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร และคนดังบ้านใหญ่จากหลายตระกูลของเมืองแปดริ้วลงสนามเช่นเคย อาทิ นางฐิติมา ฉายแสง , นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ , มีนายอรรกร สิริลัทธยากร , นายศุภติชา ตันเจริญ คนตระกูลดังบ้านริมน้ำ “ตันเจริญ”ฯลฯ