ไฟต์นี้มันแน่! ฉะเชิงเทราสะเทือน “กล้าธรรม” กวาดเบอร์ 4 สามเขตรวด “เบนซ์-ต้อย-สิงห์” มาเป็นแพ็ก

เอาฤกษ์เอาชัย “เบอร์ 4” เหมือนนัดกัน! กล้าธรรมปักหมุดแปดริ้ว ส่งผู้สมัครเขต 2–3–4 เปิดเกมเลือกตั้งคึกคัก
ฉะเชิงเทรา — บรรยากาศวันรับสมัครเลือกตั้ง สส. ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (เมืองแปดริ้ว) กลับมาคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ทั้งผู้สมัคร ทีมงาน และกองเชียร์จากหลายพรรคทยอยเข้าพื้นที่ พร้อมป้ายหาเสียง-รถประชาสัมพันธ์ที่เตรียม “ติดเบอร์” กันแบบเรียลไทม์ ทำให้บรรยากาศหน้าอาคารรับสมัครเต็มไปด้วยสีสันและความตื่นตัวทางการเมือง
รายงานจากพื้นที่ระบุว่า จุดรับสมัครอยู่บริเวณศูนย์การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง (อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา) โดยมีผู้สมัครจากหลายพรรคเข้าชิงหมายเลขในแต่ละเขต พร้อมกองเชียร์ที่นำป้ายและภาพผู้สมัครมาเตรียมรอทันทีที่ทราบผลการจับสลากหมายเลข
ไฮไลต์ที่ถูกพูดถึงมากในวันเดียวกัน คือ “พรรคกล้าธรรม” ที่วางตัวผู้สมัครในฉะเชิงเทราเขต 2–3–4 และปรากฏว่า จับได้หมายเลข 4 ทั้ง 3 เขต ได้แก่
•เขต 2 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (รัฐมนตรีเบนซ์) ได้หมายเลข 4
•เขต 3 นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ (อดีตสส. หลายสมัย) ได้หมายเลข 4
•เขต 4 จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ (รัฐมนตรีสิงห์) ได้หมายเลข 4
ในทางการเมือง “ฉะเชิงเทรา” ถูกมองเป็นสนามที่มีนัยสำคัญมาโดยตลอด เพราะเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกที่การแข่งขันเข้มข้น มีฐานเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นแน่น และมักถูกจับตาในฐานะ “เวทีวัดแรง” ของพรรคการเมืองระดับประเทศ—ยิ่งเมื่อกระแสการจัดทัพผู้สมัครเริ่มชัดขึ้นในหลายพื้นที่พร้อมกัน ก็ยิ่งทำให้บรรยากาศปีนี้ถูกพูดถึงว่าดุเดือดกว่าที่คาด
สำหรับพรรคกล้าธรรม ภาพรวมการสื่อสารช่วงนี้เน้นขายแนวทาง “ทำมากกว่าพูด” และเดินหน้าระดมผู้สมัครลงสนามหลายพื้นที่ ขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวเปิดตัว-จัดทัพผู้สมัครอย่างต่อเนื่องในระดับประเทศ
คอการเมืองในแปดริ้วต่างประเมินตรงกันว่า “ไฟต์นี้มีอะไรให้ลุ้น” เพราะตัวผู้สมัครหลายคนเป็นคนมีประสบการณ์และชื่อชั้นในสนามการเมือง เมื่อบวกกับจังหวะ “เบอร์ 4” ที่เหมือนนัดกันทั้ง 3 เขตของกล้าธรรม ก็ยิ่งทำให้การเปิดเกมครั้งนี้ถูกจับตาเป็นพิเศษ—และน่าจะทำให้ศึกเลือกตั้งฉะเชิงเทรา “สนุกแน่นอน” ตามที่หลายฝ่ายคาดหมาย