“อ.วีระ” ขออภัย “อนุทิน” หลังผิดพลาดข้อมูลบอก "เอกนิติ-ศุภจี" ไม่เป็นสมาชิกภท.

“อ.วีระ” คอมเม้นขออภัย “อนุทิน” หลังผิดพลาดข้อมูลบอก "เอกนิติ-ศุภจี" ไม่เป็นสมาชิกพรรคภท.
วันที่ (18 ม.ค.) นายวีระ ธีระภัทรานนท์ โพสต์คอมเม้น ผ่านโพสต์ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ว่า
ขออภัยในความผิดพลาดครับ เรียนตามตรงว่าผมไม่ทราบว่า คุณเอกนิติและคุณศุภจีเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ทราบแต่เพียงทางพรรคสอบถามไปทางกกต.เรื่องการเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้ผุู้สมัครว่าไม่ต้องเป็นสมาชิกพรรคก็ได้ เลยทำให้เข้าใจว่าสองท่านไม่ได้เป็นสมาชิก
ขออภัยคุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและคุณเอกนิติกับคุณศุภจีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมา ณ ที่นี้ด้วย