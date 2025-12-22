“วราวุธ” โว “เจาะได้ก็ลองกันดู” หลัง พท.บุกหาเสียงสุพรรณ ชี้ชิงพื้นที่ได้หรือไม่ ปชช.เป็นผู้ตัดสิน

อดีต รมว.พม. ลั่น “เจาะได้ก็ลองกันดู” หลัง “ยศนัน” หอบคณะเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียงสุพรรณบุรี บอก แย่งพื้นที่ได้หรือไม่ ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน
วันนี้ (22 ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายวราวุธ ศิลปอาชา อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะสมาชิกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ นายยศนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียง ครั้งแรก ที่ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 68 ในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่มองอย่างไร ว่า ต้องขอบคุณที่พรรคการเมืองขนาดใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทย ให้เกียรติ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีจำนวนประชากรไม่กี่แสนคน และก็ขอให้โชคดีก็แล้วกัน
เมื่อถามว่า ประเมินว่า เพื่อไทยจะสามารถแย่งชิงพื้นที่ได้หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า จะแย่งได้หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทย หรือพรรคภูมิใจไทย แต่ขึ้นอยู่กับประชาชนชาวสุพรรณบุรี ซึ่งตนก็ยืนยันว่า ผู้สมัครของเรา แม้ว่าจะมีการย้ายพรรค แต่เรามีการทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี จากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่ “รุ่นพ่อ” ส่งต่อถึง “รุ่นลูก” และวันนี้ก็ยังคงทำงานกันอย่างเต็มที่ และวันนี้อยู่ในบ้านของภูมิใจไทยก็รู้สึกอบอุ่นและมีพลัง ดังนั้นใครจะมาต่อสู้ ในสนามการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็เต็มที่
เมื่อถามว่า มีการประเมินหรือไม่เหตุใดพรรคเพื่อไทยจึงเลือก จ.สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดแรกในการลงพื้นที่หาเสียง นายวราวุธ กล่าวว่า “สุพรรณบุรีเป็นเมืองน่ารัก ใครๆก็อยากมา”
ผู้สื่อข่าวจึงถามตอบว่า ไม่ใช่ว่าต้องการมาเจาะพื้นที่สุพรรณบุรี เนื่องจากมีการย้ายพรรคใช่หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวสั้นๆ เพียงว่า “ก็ลองกันดู เจาะได้ก็ลองกันดู”