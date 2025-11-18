“นิกร” แจงภาพถ่ายกับแกนนำภท.หารือน้ำท่วม-แก้รธน. ให้รอดูหลังสะพัด “วราวุธ” จ่อจับมือ

แกนนำชทพ. ขอให้รอดู หลังมีข่าวสะพัด “วราวุธ” จ่อจับมือ “ภท.” แจงภาพถ่ายกับแกนนำ ภท. หารือน้ำท่วม-แก้รธน. เผยธ.ค.มีการพิจารณานัดประชุมพรรคสมัยวิสามัญ
วันนี้ (18พ.ย.) ที่รัฐสภา นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา ปฏิเสธตอบคำถามถึงกรณีการเข้าหารือกับแกนนำพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีภาพปรากฎจากการโพสต์ของนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ผ่านเฟซบุ๊ค และไม่ขอแสดงความเห็นใดๆ
เมื่อถามย้ำในประเด็นดังกล่าวอีกครั้ง นายนิกร กล่าววเพียงว่า คุยเรื่องน้ำท่วม เพราะขณะนี้ จ.สุพรรณบุรีเป็นพื้นที่รับน้ำ ดังนั้นต้องช่วยๆ กันบ้าง ไม่ใช่ส่งแต่น้ำไปที่สุพรรณบุรี และมีเรื่องการเมือง เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งได้คุยกันในรายละเอียดว่าจะเอาอย่างไร เพราะในกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม รัฐสภา มีนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สส.สุพรรณบุรี เป็นกมธ. ซึ่งได้โหวตามพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากเนื้อหาคล้ายกับสมัยที่นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกฯและอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยทำตอนรัฐธรรมนูญ 2540
เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ว่าการเลือกตั้งรอบหน้านายวราวุธ ศิลปอาชา สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา จะย้ายพรรค นายนิกร กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ที่ไปเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทย ก็เป็นข่าวเหมือนกัน ดังนั้นให้รอฟังดู ข่าวมีทางไปของมัน ซึ่งขอไม่ตอบและไม่ให้ความเห็น” นายนิกรกล่าวและว่ากำลังมีการพิจารณานัดประชุมพรรคสมัยวิสามัญ ในเดือน ธ.ค.