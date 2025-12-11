"แสวง" โพสต์แจง ยุบสภาปลายปีแต่เลือกตั้งปี 69 ต้องใช้จำนวนประชากรปีก่อนมี พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง

"แสวง" โพสต์ไขข้อสงสัย อธิบายกรณียุบสภาปลายปีแต่เลือกตั้งปี 69 ต้องใช้จำนวนประชากร “ปีก่อนมี พ.ร.ฎ. เลือกตั้ง” ในการคำนวณเขต ไม่ใช่ปีที่กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง แม้วันเลือกตั้งข้ามไปปีหน้า คุยสำนักงานนเตรียมวิธีรับมือไว้แล้ว
วันนี้(11ธ.ค.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.โพสต์เฟซบุ๊ก เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง สส.จำนวนราษฎรกรณียุบสภาปลายปี มีการเลือกตั้งในต้นปีถัดไป จะใช้จำนวนราษฎรที่ประกาศในปีใดมาคำนวน
นายแสวงได้ยกข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมาตรา 12 เมื่อมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ภายใน 5 วัน กกต.จะต้องประกาศจำนวนเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดพึงมี ประกาศวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง ที่มาตรา 26 ที่ระบุเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยให้ใช้จำนวนราษฎร(ที่มีสัญชาติไทย)ทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้าย ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง
เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายข้างต้น ตามมาตรา 26 ใช้คำว่า "การเลือกตั้ง" ไม่ใช่ "วันเลือกตั้ง" คำว่า "การ" คือ งาน หรือ กิจการ ดังนั้น "การ" ในมาตรา 26 คือ งานหรือ กิจการ ตามมาตรา 12 กล่าวคือ การแบ่งเขต วันรับสมัคร หรือ วันเลือกตั้ง เป็นต้น
นายแสวงยังกล่าวถึงการนำราษฎรปีใดมาคำนวณทั้งกรณีการเลือกตั้งปกติและกรณีพิเศษ
1) กรณีปกติ คือกรณีต้องจัดเลือกตั้งอยู่ภายในปีเดียวกัน กับปีที่มีการประกาศให้พระราชกฤษฎีกาให้มีกาเลือกตั้ง กรณีนี้ในทางปฏิบัติจะมีความชัดเจนอยู่แล้ว ให้ใช้จำนวนราษฎรในปีสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้ง แต่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง หากมีการยุบสภาในต้นปี ซึ่งอาจเป็นเวลาเดียวกับการ ประกาศจำนวนราษฎรสิ้นปี ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยจะประกาศประมาณกลางเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่ง กกต. ต้องนำจำนวนราษฎร มาคำณวนเขตที่พึงมีให้เสร็จก่อน 5 วัน นับแต่มีพระกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้มีเขตให้ผู้สมัคร และพรรคการเมืองได้มีเขตในการคัดสรรลงสมัครว่าจะส่งสมาชิกผู้ใดลงสมัครในเขตเลือกตั้งใด แต่หากมีกรณีเกิดขึ้นจริง สำนักงาน ก็ได้เตรียมรับมือใว้แล้ว
2) กรณีพิเศษ เป็นกรณีที่ประกาศให้มีพระราชกฤษฎีกาในปีหนึ่ง แต่ไปกำหนดวันเลือกตั้งอีกปีหนึ่ง เมื่อพิจารณาจากกฎหมายแล้ว ต้องถือตามจำนวนราษฎร "ก่อนปีที่มีประกาศให้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง" ไม่ใช่ "ก่อนปีที่กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง" ทั้งนี้ ตามมาตรา 12 ประกอบมาตรา 16 ที่กำหนดเป็น "ปีที่มีการเลือกตั้ง" ไม่ใช่ "ปีที่เป็นวันเลือกตั้ง" คำว่า "การ" คือ งาน กิจการ ดังนั้น "การ" ตามมาตรา 26 คือ งาน หรือ กิจการ ตามมาตรา 12 เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายแล้วดังกล่าวแล้ว วันเลือกตั้งจึงเป็นส่วนหนึ่งของงาน หรือ กิจการ ตามมาตรา 12 เท่านั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นที่น่าสังเกตว่านายแสวงได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวหลังนายกรัฐมนตรีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าได้มีการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการยุบสภาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังรอวันที่เหมาะสมในการยุบสภา หลังก่อนหน้านี้ออกมาระบุอย่างชัดเจนว่าจะมีการยุบสภาในวันที่ 31 มกราคม 2569 และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 29 มีนาคม 2569
(ยกตัวอย่าง ประกาศ พรฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ธ.ค. 2568 ต้องใช้จำนวนราษฎรสิ้นปี 2567 มาคำนวนเขต สส.)