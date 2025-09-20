“เสี่ยตือ“ เชื่อมือ "อนุทิน" บริหารประเทศ ชี้เวลาสั้น-ยาวไม่ใช่อุปสรรค มั่นใจมีผลงานโชว์

“สมศักดิ์“ เชื่อมือ “นายกฯหนู “ บริหารประเทศ ชี้เวลาสั้น-ยาว ไม่ใช่อุปสรรค มั่นใจมีผลงานโชว์ประชาชนขอบคุณ ตั้ง “ลูกแบด” ทำงานใกล้ตัว
เมื่อเวลา13.50 น.วันที่ 20 ก.ย.ที่ อบจ.อ่างทอง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทสกุล บิดานายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางทางการเมือง ในการเลือกตั้งครั้งหน้าของพรรคภูมิใจไทย จะสามารถขยายพื้นที่ภาคกลางได้หรือไม่ ว่า เชื่อมั่นหัวหน้าพรรค ยิ่งตอนนี้มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีโอกาสที่จะทำผลงานได้มาก และท่านไม่ได้มองว่า 4 เดือนหรือ 4 ปี ตามที่ได้สัมผัสกับนายกฯ จะเห็นว่าทุกครั้งที่มีตำแหน่งหน้าที่ ทุกวินาที ท่านทุ่มเททำงานให้กับแผ่นดินมาโดยตลอด จึงเชื่อมั่นระยะเวลาจะสั้นหรือนาน ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกฯน่าจะมีผลงานที่แก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจที่ออกมาครั้งแรกเห็นว่าโดนใจชาวบ้าน และยังมีนโยบายที่ออกตามมาอีก เช่น การลดค่าใช้จ่ายพลังงาน ที่เป็นนโยบายที่พรรคใช้หาเสียง เชื่อมั่นว่ามาดำรงตำแหน่ง การแถลงนโยบายจะมีในเรื่องนี้ นโยบายที่พรรคเคยเสนอไว้เมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งและตรงกับความต้องการ เพราะคนในเขตพื้นที่ก็ถามหาเรื่องโซลาร์รูฟ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เชื่อว่าถ้าได้ทำในช่วงเวลาที่จะเห็นผลงานแน่นอนและ จะส่งผลถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้น
ผู้สื่อข่าวถามว่าได้ฝากฝังลูกชายได้ตำแหน่งรัฐมนตรี จะฝากนายกฯอย่างไร นายสมศักดิ์ กล่าวว่า นายกฯตาแหลมคมกว่าตน ในฐานะพ่อยังเห็นเป็นเด็ก เห็นข้อจำกัดของความเป็นลูก แต่นายกฯมองในทางการเมือง และมองไปไกลกว่านั้น และเห็นว่านายภราดร มีความสามารถและความรู้ที่จะช่วยชาติบ้านเมืองจึงตั้งมาเป็นรมต.ประจำสำนักนายกฯแสดงว่าเชื่อมั่นและไว้วางใจจึงเอามาอยู่ใกล้ตัว
ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า ที่นี่เป็นที่ตั้งแต่ทำการเมืองมาได้เห็นความสำคัญของการมีสส.ยกจังหวัด เพราะจะช่วยเหลือชาวบ้านได้เต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องกังวลถึงอุปสรรค เป็นการทำการเมือง ที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่น เราได้รับบทเรียนที่ดีจากรุ่นพ่อและความขยันของคุณลูกทำให้ขยายวงในการรับใช้ชาวบ้านได้ในหลายจังหวัด รวมถึงอยุธยา ก็เช่นเดียวกันที่ได้นายกนอบจ.สืบทอดมาถึงรุ่นหลาน โดยมีเป้าหมายเดียวที่จะรับใช้ประชาชน เพื่อตอบแทนประชาชนและบ้านเกิด เมื่อถามว่ามีโอกาสที่จะขยาย ไปถึงจ.สุพรรณบุรีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าไปมองเป็นจังหวัด ต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ถ้าประชาชนเชื่อมั่นในการทุ่มเทและขยันทำงานประชาชน จะตัดสินใจอนาคตให้กับพวกเราเอง