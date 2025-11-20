“เอกนิติ” ชิ่งสื่อจี้ถามแคนดิเดตนายกฯ ภท. บอกยังไม่สมัครสมาชิก ถามจริงรึเปล่า ปชช.เสียงตอบรับดี

รมว.คลัง เดินหนีหลังสื่อจี้ถามนั่งแคนดิเดตนายกฯ ภท. บอกยังไม่สมัครสมาชิก “ภูมิใจไทย” แต่ถามกลับจริงหรือเปล่าประชาชนให้เสียงตอบรับดี
วันนี้ (20 พ.ย.) เมื่อเวลา 14.05 น. ที่ ห้องฉัตราบอลรูม 1-2 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีการตอบรับการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย โดย นายเอกนิติ กล่าวเพียงว่า “ไปแล้วๆ” ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์
ผู้สื่อข่าวพยายามถามอีกว่า ทำไมถึงเลี่ยงที่จะตอบคำถามเรื่องดังกล่าว นายเอกนิติ ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าว
เมื่อถามต่อว่า ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ยังไม่ได้สมัคร
เมื่อถามย้ำว่า จะเป็นนิมิตหมายอันดีหรือไม่ ที่เสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายเอกนิติ หัวเราะ และบอกว่า ขอเก็บไว้ก่อน
เมื่อถามอีกว่า ดูเหมือนประชาชนจะให้เสียงการตอบรับดี นายเอกนิติ ถามกลับว่า จริงหรือเปล่า พร้อมขอบคุณ.