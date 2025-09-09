"อนุทิน" ขำเมินตอบปรับทัพขรก.มท. ลั่นไม่แทรกแซงคดีเขากระโดง ไม่มีเวลาทำงานให้ปชช.ดีกว่า

"นายกฯหนู" หัวเราะ ไม่ตอบต้องปรับทัพขรก.มท.ใหม่ หลังควบเก้าอี้ มท.1 ยันไม่มีแทรกแซงคดีเขากระโดง บอกไม่มีเวลา ขอทำงานให้ปชช.ดีกว่า
วันนี้ (9ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปแทรกแซงเรื่องดดีเขากระโดงหรือไม่ นายอนุทิน ย้ำชัดว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ยุติธรรม ไม่กลั่นแกล้งใคร แค่นั้นเอง ไม่มีการก้าวก่าย มีแต่จะไปเร่ง หากพบว่า มีความผิด ก็ต้องยึด หากไม่ผิดก็ต้องสรุปให้ชัดว่าไม่ผิดอย่างไร และแม้จะต้องเข้าสู่กระบวนยุติธรรมก็ต้องดำเนินการ
พร้อมยืนยันไม่มีการแทรกแซง ก้าวก่ายเป็นอันขาด เพราะไม่มีเวลา ขอเอาเวลาไปทำอย่างอื่นให้ ขอไปดูแลประชาชนดีกว่า
ส่วนข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยจะต้องปรับทัพใหม่หรือไม่ นายอนุทิน ไม่ตอบคำถามนี้ บอกสั้นๆว่า "แหม ถาม" ก่อนจะหัวเราะ แล้วเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที