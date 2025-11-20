“จุลพันธ์” เย้ย 3 แคนดิเดตนายกฯ ภท.ตัวจริง คือ “อนุทิน” อีก 2 ยังต้องพิสูจน์ แย้ม ธ.ค.เพื่อไทยพร้อมเปิดชื่อ ตื่นเต้นประทับใจแน่

“จุลพันธ์” เมิน 3 แคนดิเดตนายกฯ ภท. บอกรู้อยู่แล้วตัวจริง คือ “อนุทิน” ส่วนอีก 2 ชื่อต้องพิสูจน์ตัวในเส้นทางการเมือง แย้มธันวาคมนี้เพื่อไทยพร้อมเปิด เชื่อ ตื่นเต้นประทับใจแน่ มองบ้านใหญ่ไหลเข้าภูมิใจไทย เป็นเรื่องปกติก่อนเลือกตั้ง ชี้ พท. โฟกัสเรื่องตัวเอง รักษาจุดแข็งเดินหน้าสู่ชัยชนะ
วันนี้ (20 พ.ย.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทย เปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ว่า เป็นความพยายาม และเป็นสิทธิของแต่ละพรรค ที่พยายามผสมภาพที่ไม่ได้เป็นฝ่ายการเมืองเข้ามา แต่รู้อยู่ดี ว่า ในข้อเท็จจริง ตัวจริงมีเพียงหนึ่งเดียว คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งคงสลัดภาพความเป็นภูมิใจไทยเก่าไม่ได้ แต่ก็เป็นความพยายามของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งอยู่ที่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน ส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีก 2 คน ถือว่า มาเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้ว ก็ต้องพิสูจน์ ว่า การข้ามจากภาคเอกชนมาสู่การเมืองจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนสมความตั้งใจหรือไม่ ต้องดูกันต่อไป
ส่วนพรรคเพื่อไทยจะใช้จังหวะไหนเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายจุลพันธ์ กล่าวว่า อยากให้คนรู้สึกอยากรู้ เพื่อที่จะได้ติดตาม แต่คาดว่า ภายในเดือนธันวาคมนี้จะมีความชัดเจน และเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุย หารือ และสรุปผล แต่ไม่ขอเปิดเผย ว่า เป็นคนนอก หรือคนใน ขอให้รอดูทีเดียว หากให้ข้อมูลก่อน ก็จะไปคาดเดากัน เดี๋ยวจะไปกันใหญ่ เปิดมาคงจะตื่นเต้นกัน และจะเป็นที่ประทับใจ ขอให้รอเวลา
ขณะที่พรรคภูมิใจไทยเตรียมเปิดตัวบ้านใหญ่ชลบุรี และสุพรรณบุรี ในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ มองอย่างไรที่บ้านใหญ่ไหลไปรวมที่นั่น นายจุลพันธ์ กล่าวว่า เรื่องการขยับสับเปลี่ยนช่วงใกล้การเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติ เราไม่ได้พะวงอะไร ซึ่งในส่วนของแต่ละจังหวัดก็มีผู้สมัครเข้ามามากมาย และจะคัดสรรคนที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ทำงานกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีอุดมการณ์ตรงกับพรรค และต้องเป็นคนที่มีโอกาสจะได้รับการเลือกตั้ง เราทำงานเต็มที่ทุกเขต เราห่วงเรื่องการทำงานของเรามากกว่า ไม่ได้พะวงเรื่องของพรรคการเมืองอื่น วันนี้เปิดตัวผู้สมัครจังหวัดกำแพงเพชร ก็เป็นทีมที่แข็งแรง ดังนั้น เราก็มีพื้นที่ที่เป็นจุดแข็งของพรรค และจะรักษาจุดแข็ง เดินหน้าสู่ชัยชนะในการเลือกตั้ง