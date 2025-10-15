xs
“อนุทิน“ ยันไทยมีคนรับผิดชอบปมสแกมเมอร์กัมพูชา ปัดตอบจะกดดันเหมือนสหรัฐฯ หรือส่ง จนท.เข้าไปเหมือนเกาหลีใต้หรือไม่

เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 15 ต.ค. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ประเทศเกาหลีใต้ เตรียมส่งหน่วยงานไปยังประเทศกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวเกาหลีใต้ 80 ราย ที่ตกค้างในกัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรี พยักหน้ารับ พร้อมระบุว่า “มีคนรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่”

เมื่อถามว่า​ รัฐบาลไทยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างในประเทศกัมพูชาหรือไม่​ นายกฯ ปฏิเสธตอบ ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์

ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุว่าสหรัฐอเมริการวมถึงเกาหลีใต้ กดดันกัมพูชา​เรื่องสแกมเมอร์แล้ว รัฐบาลไทยจะทำอย่างไร​ แตานายกฯ ไม่ได้ตอบคำถาม



