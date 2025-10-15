“อนุทิน“ ยันไทยมีคนรับผิดชอบปมสแกมเมอร์กัมพูชา ปัดตอบจะกดดันเหมือนสหรัฐฯ หรือส่ง จนท.เข้าไปเหมือนเกาหลีใต้หรือไม่

“อนุทิน“ ลั่นไทยมีคนรับผิดชอบอยู่แล้ว กรณีสแกมเมอร์ในกัมพูชา ปัดตอบจะส่ง จนท.เข้าไปเหมือนเกาหลีใต้-มีมาตรการกดดันเหมือนสหรัฐอเมริกาหรือไม่
เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 15 ต.ค. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ประเทศเกาหลีใต้ เตรียมส่งหน่วยงานไปยังประเทศกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวเกาหลีใต้ 80 ราย ที่ตกค้างในกัมพูชา โดยนายกรัฐมนตรี พยักหน้ารับ พร้อมระบุว่า “มีคนรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่”
เมื่อถามว่า รัฐบาลไทยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างในประเทศกัมพูชาหรือไม่ นายกฯ ปฏิเสธตอบ ก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุว่าสหรัฐอเมริการวมถึงเกาหลีใต้ กดดันกัมพูชาเรื่องสแกมเมอร์แล้ว รัฐบาลไทยจะทำอย่างไร แตานายกฯ ไม่ได้ตอบคำถาม