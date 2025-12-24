ภูมิใจไทยเคาะ ‘อนุทิน-สีหศักดิ์’ แคนดิเดตนายกฯ ‘ศุภจี-เอกนิติ’ ร่วมงานต่อ หาก ภท.เป็นแกนนำรัฐบาล

มติพรรคภูมิใจไทย ‘อนุทิน-สีหศักดิ์’ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แจง ‘ศุภจี-เอกนิติ’ ตอบรับร่วมงานต่อเนื่องหาก หาก ภท.ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
วันที่ 24 ธ.ค.2568 เมื่อเวลา 22.35 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคภูมิใจไทย(ภท.) ได้ออกเอกสารข่าวระบุว่า พรรคภูมิใจไทย มีมติเสนอชื่อบุคคลที่พรรคเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หรือแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี 2 ท่าน ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ซึ่งทั้ง 2 ได้
ตอบรับแล้ว เหตุผลที่เสนอชื่อนายอนุทิน เนื่องจากเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน มีประสบการณ์การบริหารประเทศและได้รับการยอมรับสนับสนุนจากประชาชนให้ทำงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีภัยคุกคามหลายด้าน จำเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีมาทำงานต่อเนื่อง และเห็นว่านายอนุทิน มีความเหมาะสมมากที่สุด
ในขณะที่ นายสีหศักดิ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คนที่ 2 นั้น เนื่องจากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่มากด้วยประสบการณ์ สามารถนำประเทศไทยกลับคืนสู่เวทีโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี อีกทั้งทำงานกับฝ่ายการเมือง และฝ่ายความมั่นคงได้อย่างเป็นเอกภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชน และนานาประเทศ
ส่วนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ซึ่งเคยได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยนั้น ทั้ง 2 ท่าน ให้การตอบรับทำงานกับพรรคภูมิใจไทยอย่างต่อเนื่อง หากพรรคภูมิใจไทย ได้รับการเลือกตั้งมากพอที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ทั้งนี้ ในการแถลงนโยบายพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ได้ประกาศต่อสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งว่า ให้ไปบอกประชาชนได้เลยว่าถ้าเลือกพรรคภูมิใจไทย จะได้นางศุภจี เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเอกนิติ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสีหศักดิ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ