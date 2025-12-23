"สีหศักดิ์" ปัดถูกทาบเป็นแคนดิเดตนายกฯ ภูมิใจไทย เผย "อนุทิน" มีในใจแล้ว 2 คน

"สีหศักดิ์" เผย "อนุทิน" ไม่เคยทาบทามเป็นแคนดิเดตนายกฯ ภูมิใจไทย ระบุมีตัวเลือกอยู่แล้ว 2 คน ย้ำไม่ประสงค์งานการเมือง ประสงค์แต่งานต่างประเทศ
วันนี้ (23 ธันวาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกระแสข่าวการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย หลังมีภาพโปสเตอร์เชิญชวนแถลงนโยบายในวันที่ 24 ธันวาคม ซึ่งเป็นภาพตนเองยืนขนาบข้างนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ร่วมกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ โดยนายสีหศักดิ์กล่าวว่า “เปล่าครับ ไม่ได้เป็น ตนรับผิดชอบในส่วนของการต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งเป็นบทบาทของผม“
เมื่อถามว่าบอกได้หรือไม่ว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยลงตัวแล้วหรือยัง นายสีหศักดิ์กล่าวว่า “ก็นายกฯ คงพิจารณาอยู่มั้งครับ”
เมื่อถามต่อว่า แคนดิเดตใช่ตัวนายเอกนิติ และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ หรือไม่ นายสีหศักดิ์ระบุว่า ต้องไปถามนายเอกนิติและนางศุภจีเอง
เมื่อถามว่า หากนายอนุทินร้องขอให้เป็นแคนดิเดตนายกฯ จะรับหรือไม่ นายสีหศักดิ์ตอบว่า ตนไม่มีความประสงค์ทางการเมือง ขอรอดูสถานการณ์อีกที
เมื่อถามว่าที่ผ่านมา นายอนุทินเคยทาบทามให้เป็นแคนดิเดตนายกฯ หรือไม่ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ยังไม่เคยมีการทาบทาม เพราะเข้าใจว่ามี 2 ท่านอยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่า หากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในครั้งหน้า จะกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ขณะนี้ตนดูแลเรื่องการต่างประเทศอยู่
ด้านนายเอกนิติ ซึ่งเดินเข้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อประเด็นดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างการพูดคุยโทรศัพท์
ด้านอนุทินยังคงปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนว่าใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย โดยเมื่อสื่อมวลชน ชูภาพโปรโมท ที่จะเปิดนโยบายของพรรคภูมิใจไทยวันพรุ่งนี้ (24ธ.ค.)ให้นายอนุทินชี้ตัว นายอนุทินทำท่าชี้ แต่ไม่ได้ตอบอะไร
ผู้สื่อข่าวจึงสอบถาม นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่เดินมาพร้อมกับนายอนุทิน ว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ หลังอยู่ในภาพโปรโมทเช่นเดียวกัน นางสาวซาบีดา ยกมือปฏิเสธ บอกว่าไม่ใช่ค่ะ