"สิริพงศ์" ย้ำ "อนุทิน" แคนดิเดตนายกฯ ภท.คนเดียว

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยถึงความชัดเจนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคฯ ว่า ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ประกาศว่าแคนดิเดตนายกฯของพรรคฯ มีนายอนุทิน เป็นแคนดิเดตนายกฯ เพียงหนึ่งเดียว ส่วนนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีให้อย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า การที่มีแคนดิเดตนายกฯเพียงคนเดียวจะเสียเปรียบพรรคอื่นหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ เมื่อถามอีกว่า ไม่ห่วงเรื่องอุบัติเหตุทางการเมืองใช่หรือไม่ หากไม่มีแคนดิเดตนายกฯ สำรอง นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีตัวสำรอง เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยได้มีการประชุมหรือไม่ว่าตั้งเป้ากว่าอี้ สส. ไว้เท่าไร นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ยังไม่มีการตั้งเป้า แต่เท่าที่ดูวันนี้มีผู้สมัคร สส. ทุกเขต และปาร์ตี้ลิสต์ ครบทุกคน และหวังว่าเราจะได้เยอะที่สุด ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราส่งผู้สมัคร สส. ครบทุกเขต