“อนุทิน” โต้ “สุทธิชัย หยุ่น-อ.วีระ” ตามข่าวหาข้อมูลให้พอ ยัน "เอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์" เป็นคนในภท.

นายกฯ โต้ “สุทธิชัย หยุ่น -อ.วีระ” ฝากติดตามข่าว -หาข้อมูลให้เพียงพอ ยัน "เอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์" เป็นคนในภูมิใจไทย ทำงาน มีเอกภาพ เป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมรับใช้บ้านเมืองและประชาชน
วันที่ (18 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เข้าไปคอมเม้นคลิปรายการ“คุยให้คิด ” โดยพิธีกรในวงการสื่อ อาทิ สุทธิชัย หยุ่น, อ.วีระ ธีรภัทร ฯลฯ ที่กำลังวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวละครในพรรคสีน้ำเงิน เมื่อวันที่ 16 มค.ว่านี่คืออีกกรณีหนึ่งที่คุณสุทธิชัยและอาจารย์วีระไม่มีข้อมูลที่เพียงพอแล้วก็ออกมาสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับ ทั้งคุณเอกนิติและคุณศุภจีเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยครับ เป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคภูมิใจไทยในด้านการเงิน การคลังและการค้าขาย คุณสีหศักดิ์เป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยประกาศต่อประชาชนว่าทั้งสามท่านอยู่ในคณะรัฐมนตรีอย่างแน่นอนหากพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรครัฐบาล
ดังนั้นบุคคลคุณภาพเหล่านี้ไม่ใช่คนนอกพรรคตามที่คุณทั้งสองพยายามสื่อสาร ต้องฝากให้คุณติดตามข่าวสารให้ใกล้ชิดกว่านี้นะครับ ทั้งสามท่านออกเดินหาเสียง ไปออกรายการและชี้แจงนโยบายของพรรคทั้งทางการงานและการเมืองหลายรอบแล้ว ขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดมากกว่านี้ก่อนนำมาวิเคราะห์แล้วสื่อสารด้วยนะครับ รูปภาพของทั้งสามท่านก็ติดในนามพรรคได้ครับ ไปหาดูกันนะครับ ด้วยความเคารพและปรารถนาดีเสมอ จากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยผู้ที่ไปเชิญทั้งสามท่านนี้มาร่วมงานด้วยตัวเองครับ ไม่มีปัญหา เป็นเนื้อเดียวกันและมีความเป็นเอกภาพในการทำงานรับใช้บ้านเมืองและประชาชนครับ