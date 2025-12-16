อนุทินฟาดหยุ่น มีอะไรขอให้ถาม หลังจับผิดคุยทรัมป์

สุทธิชัย หยุ่น จับผิดอนุทิน เรื่องทรัมป์ ใช้ TARIFF กดดันไทยไม่เห็นพูดออกมา เจอนายกฯ สวนกลับ วันนั้นอยู่กันหลายคน มั่นใจบอกหมดทุกอย่าง อย่าสร้างเรื่องเคลือบแคลงสงสัย มีอะไรให้ถาม ชี้ที่ผ่านมาสรุปข่าวเอง ไม่โทร.เช็กข่าวเหมือนก่อนหน้านี้ เกรงทำประเทศชาติเสียหาย
วันนี้ (16 ธ.ค.) บนโซเชียลฯ วิจารณ์กรณีที่เฟซบุ๊ก Suthichai Yoon ของนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส โพสต์ข้อความระบุว่า "ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ Wall Street Journal ว่าเขาได้ใช้ tariff กดดันให้ไทยกับกัมพูชายุติการสู้รบ! คุณอนุทินที่คุยกับทรัมป์คืนวันก่อนไม่เห็นบอกคนไทยแบบนั้น ตรงกันข้ามกลับบอกว่ามี “สัญญาณบวก” จากทรัมป์ให้กลับไปเจรจาภาษีกับ USTR ใครพูดไม่ชัดหรือใครฟังอะไรคลาดเคลื่อน?"
ปรากฏว่าเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คอมเมนต์ระบุว่า "ตอนพูดกับ ปธน.ทรัมป์ ผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับคุณสุทธิชัย มีคนร่วมรับฟังอยู่หลายคน ความรู้ภาษาอังกฤษของผมถึงแม้จะไม่ดีเท่าคุณสุทธิชัย แต่ผมมั่นใจว่าผมได้บอกคนไทยตามสิ่งที่ได้พูดกับสหรัฐฯ ทุกอย่าง ไม่มีปิดบังและไม่มีสิ่งใดคลาดเคลื่อน ภาษาที่สื่อสารในวันนั้นก็ไม่ต้องถึงขั้นต้องเปิดดิกชันนารี และเมื่อพูดเสร็จก็มีการสรุปข้อความที่จะแถลงข่าวร่วมกับทีมงานที่ร่วมรับฟังอยู่ด้วยก่อนเดินไปแถลงข่าวตามที่นัดเวลากับนักข่าวไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่เป็นการให้สัมภาษณ์แบบฉับพลัน ก็ขอให้คุณสุทธิชัยได้เข้าใจและอย่าพยายามสร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้ประชาชน คุณสุทธิชัยมีช่องทางติดต่อผมโดยตรงมาตลอด หากมีข้อสงสัย ผมยินดีอธิบายให้ทราบด้วยความเต็มใจ แต่ช่วงนี้คุณสุทธิชัยมักจะสรุปเอง ไม่ตรวจสอบข่าวกับผมเหมือนที่เคยทำมาในช่วงก่อนหน้านี้ ผมเกรงว่าคุณสุทธิชัยจะทำให้ประเทศเราเสียหายครับ เพราะสื่อสารข้อมูลที่ผิดให้ประชาชนเข้าใจ เรื่องการปกป้องอธิปไตยของประเทศต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชนครับ การสื่อสารที่ถูกต้องจึงมีความหมายมากครับ ผมยังเหมือนเดิมที่คุณสุทธิชัยสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารกับผมได้ตลอดเวลาครับ ขอความกรุณาเห็นแก่ประเทศของเราด้วยนะครับ"
อนึ่ง ในวันที่นายอนุทินสนทนาทางโทรศัพท์กับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. มีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ อยู่ร่วมวงสนทนาด้วย