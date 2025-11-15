TJA ผนึกเครือข่ายพันธมิตรเปิดคอร์สสอน AI Storytelling “ปั้นนักข่าว–PR” เล่าเรื่องให้ปัง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ นางสาว น.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AI Storytelling for Journalists: สรุปข่าวให้ปัง เข้าใจง่าย และสร้างสรรค์” เพื่อเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มายกระดับการเล่าเรื่องข่าวให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้นโดยมีผู้สื่อข่าว นักเขียนคอนเทนต์ และผู้สนใจด้านสื่อสมัยใหม่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นางสาว น.รินี กล่าวระหว่างเปิดการอบรมฯว่า สื่อดิจิทัลในปัจจุบันมีการผลิต และเผยแพร่ข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคต้องการข้อมูลที่กระชับ เข้าใจง่าย และเชื่อถือได้ ขณะที่นักข่าวรุ่นใหม่ก็จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี AI เป็นเครื่องมือในการทำงานข่าว ดังนั้น AI จึงมีบทบาทตั้งแต่การสรุปเนื้อหา การคัดกรองข้อมูลจนถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่การใช้ AI อย่างเดียวไม่เพียงพอ หากไม่มีศิลปะการเล่าเรื่องที่ช่วยให้ข้อมูลซับซ้อนถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจ และเชื่อมโยงกับผู้คน จึงจำเป็นต้องผสานทักษะทั้งสองควบคู่กัน รวมถึงคำนึงถึงจริยธรรมและความน่าเชื่อถือในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารด้วย
โครงการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งพัฒนานักข่าวรุ่นใหม่ให้มีความรู้ทั้งด้าน storytelling และการใช้เครื่องมือ AI ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ในงานข่าวได้ และตอบโจทย์การสื่อสารในยุคดิจิทัล แต่อย่างไรก็ดีต้องขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดอบรมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เอสซีจี บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้โครงการนี้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์ต่อวงการสื่อมวลชน
ด้าน นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ฯ กล่าวว่า ในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ข่าวสารหลั่งไหลเข้ามาหาเราอย่างไม่ขาดสาย การนำเสนอข่าวที่กระชับเข้าใจเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานข่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นว่า AI ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือนักข่าวให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
โครงการอบรมครั้งนี้จึงถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยสรุปข่าว ผสานกับเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) ที่จะทำให้ข่าวมีชีวิตชีวา น่าติดตาม และเข้าถึงใจผู้รับสาร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักข่าวที่ประสบความสำเร็จในอนาคต ความพิเศษของการอบรมในครั้งนี้ คือการที่เราได้เปิดโอกาสให้ นักประชาสัมพันธ์ ผู้ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับนักข่าว ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปพร้อมกัน ทำให้เชื่อว่าการทำงานร่วมกันระหว่างนักข่าวและนักประชาสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือ AI และเทคนิคการเล่าเรื่องเป็นตัวเชื่อมจะช่วยยกระดับคุณภาพของการสื่อสาร และสร้างสรรค์ข่าวสารที่มีคุณค่าออกสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยมีการเชิญวิทยากรที่มากประสบการณ์มาแบ่งปันความรู้ไม่ว่าจะเป็น คุณณัฏฐ์อาภา ผ่องทิพาภรณ์ (จ๊ะโอ๋) TNN StoryTeller ที่จะมาเปิดเผยเคล็ดลับการเล่าเรื่องให้ข่าวมีชีวิตชีวา คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) นักเขียนและนักสื่อสารชื่อดัง ที่จะมาแบ่งปันแนวคิดการใช้ภาษาเพื่อสร้างสรรค์เรื่องราว และ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท นักวิชาการอิสระและทีมงาน ที่จะนำพวกเราลงมือปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือ AI นอกจากนี้ ผมขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ คุณปวีณมัย บ่ายคล้อย ที่ให้เกียรติมาเป็นทั้งพิธีกรและผู้ดำเนินรายการตลอดทั้งวันนี้ เพื่อให้การอบรมดำเนินไปอย่างราบรื่นและเต็มไปด้วยสาระความรู้
“ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าร่วมทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือนักประชาสัมพันธ์ ในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกของการสื่อสาร และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานข่าวและเนื้อหาที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป” นายวัฒนะชัย กล่าว