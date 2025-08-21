วิริยะ เจาะกลุ่มชัอป-ท่องเที่ยว ชู“Viriyah Privileges“ทริปตรึงใจ

วิริยะประกันภัย เดินหน้าขยายเครือข่ายพันธมิตร “Viriyah Privileges” อย่างต่อเนื่อง เผยแคมเปญล่าสุด รุกเอาใจลูกค้าสายท่องเที่ยว มอบสิทธิพิเศษ “Viriyah Privileges ทริปเที่ยวเมืองโบราณ สู่ประสบการณ์สุดประทับใจ” เอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับลูกค้า วิริยะ
นางฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อส่งมอบความคุ้มค่าและความประทับใจให้กับลูกค้าวิริยะประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านโปรแกรม “Viriyah Privileges” ซึ่งรวบรวมโปรโมชันและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ไว้มากมาย ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
ทั้งหมวดหมู่การชอปปิง, อาหาร-เครื่องดื่ม, การเดินทาง-ท่องเที่ยว, สุขภาพ-ความงาม และความบันเทิง โดยความร่วมมือกับแบรนด์พันธมิตรจากหลากหลายธุรกิจทั่วประเทศ เช่น กลุ่มห้างสรรพสินค้า กลุ่มร้านอาหาร แพลตฟอร์มดิลิเวอรี กลุ่มโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายเครือข่ายพันธมิตร Viriyah Privileges ไปมากกว่า 80 แบรนด์ ครอบคลุมร้านค้ากว่า 2,800 สาขา ทั่วประเทศ
“หลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดตัวโปรแกรม Viriyah Privileges ในปีที่ผ่านมา ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าวิริยะประกันภัย เข้ามาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ทำให้ Viriyah Privileges ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงตั้งเป้าที่จะขยายจำนวนพันธมิตรเพื่อรองรับผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้สิทธิพิเศษเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความชอบและความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการเลือกสรรแบรนด์พันธมิตรที่มีคุณภาพและเป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสิทธิพิเศษภายใต้กรอบแนวคิด ‘การดูแลลูกค้าในทุกช่วงเวลา’ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ฐานข้อมูลการใช้สิทธิ์ Viriyah Privileges ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดยังคงเป็นหมวด เดินทาง-ท่องเที่ยว และชอปปิง” นางฐวิกาญจน์ กล่าว
ล่าสุด บริษัทฯ ได้มอบสิทธิพิเศษ “Viriyah Privileges ทริปเที่ยวเมืองโบราณ สู่ประสบการณ์สุดประทับใจ” หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของโปรแกรม Viriyah Privileges ในหมวดเดินทาง-ท่องเที่ยว โดย นางฐวิกาญจน์ กล่าวว่า “เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ” นับเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีการจำลองสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย รวมถึงเป็นศูนย์รวมศิลปกรรมไทยจากทุกภูมิภาคที่ถ่ายทอด
ความงดงามทางวัฒนธรรมและสะท้อนภูมิปัญญาไทยไว้อย่างครบถ้วน
“ปัจจุบันเมืองโบราณ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้น ทั้งด้านกิจกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว จุดถ่ายภาพที่สวยงาม รวมถึงพื้นที่สำหรับการสักการะบูชา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าสายมูในยุคปัจจุบัน การเลือกเมืองโบราณเป็นไฮไลท์ไม่เพียงแค่เป็นการมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเรา ลูกค้าจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศิลปะที่งดงาม นับเป็นคุณค่าที่ยั่งยืนและสร้างความทรงจำดี ๆ ให้แก่ลูกค้า” นางฐวิกาญจน์ กล่าว
สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภท รวมถึงประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไข ที่กำหนด สามารถรับสิทธิ์เข้าชมเมืองโบราณฟรี 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อวัน พร้อมรับส่วนลด 50% สำหรับผู้ติดตามอีก 5 ท่าน เพียงลงทะเบียนยืนยันกรมธรรม์บน LINE Official Account ของวิริยะประกันภัย และกดรับสิทธิ์บน Viriyah Privileges สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569