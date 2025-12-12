"อนุทิน" เผย "ทรัมป์" รับรองเรื่องภาษีจะให้ประเทศไทยดีกว่าประเทศอื่น แต่ที่ผ่านมางานยุ่งเลยลืมสั่งไป

นายกฯ เผย ‘ทรัมป์’ ไม่มีท่าทีเอาเรื่องภาษีมากดดันปัญหาชายแดน พร้อมรับรองจะให้ประเทศไทยดีกว่าประเทศอื่น แต่ลืมสั่งไป งานเยอะมาก เตรียมส่ง "ศุภจี" อ้อนให้ได้เยอะๆ
เมื่อเวลา 22.00 น.วันที่ 12 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้พูดคุยเรื่องภาษีสหรัฐฯ หรือไม่ ว่า พูดครับ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ก็บอกว่าจะตัดออก และยังให้สัญญาอยู่ รับรองว่าจะให้ประเทศไทยได้ดีกว่าประเทศอื่น ท่านบอกว่าวันนั้นลืมสั่งไปงานเยอะ
สำหรับกรอบเวลานั้นเราก็ทำหน้าที่ของเรา เมื่อถึงเวลานางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ไปเจรจาสิ่งที่ผู้นำทั้งสองประเทศพูดไว้ก็จะถูกขึ้นมา เพราะนี้เป็นการพูดกันครั้งที่สอง และท่านเป็นคนถามมาเองว่าไปถึงไหน ตนก็บอกยังไม่ไปถึงไหน รอให้ลดภาษีเพิ่ม นายโดนัลด์ ทรัมป์ก็บอกว่าลืมไป ยุ่งมากเดี๋ยวจะดำเนินการ และก็ไม่ได้กดดันหรือมีท่าทีจะเอามาผูกกัน(กับปัญหาชายแดน) ก็ให้นางศุภจี ไปอ้อนให้เยอะๆ