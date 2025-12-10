"อนุทิน" เผย "ทรัมป์" ยังไม่ประสาน ถ้าโทรมาก็พร้อมคุย แต่ต้องฟังอธิบายก่อน ยันเป็นเรื่องของคู่กรณี

"อนุทิน" บอก ยังไม่ได้รับการประสาน หลัง "ทรัมป์" จ่อยกหูเจรจาหยุดยิง ลั่นพร้อมคุยหากโทรมา เพราะเป็นประเทศมหาอำนาจ แต่ต้องผ่าน กต. ก่อน ไม่ออกความเห็นจะรบถึงเมื่อไหร่ เหตุเป็นเรื่องความมั่นคง ย้ำ ไทยอยู่บนพื้นฐานรักษาอธิปไตย-ดินแดง-ความปลอดภัยปชช.
วันนี้ (10 ธ.ค.68) ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสำนักข่าวต่างประเทศ จากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะติดต่อขอเจรจากับผู้นำประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เพื่อยับยั้งสงครามระหว่างสองประเทศ ว่า ยังไม่ได้มีใครประสานมา
เมื่อถามว่าจะพูดคุยกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ คนเดียวใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวว่า เวลาหารือทางโทรศัพท์ระดับผู้นำจะมีการนัดหมายกัน เพราะมีช่องทางอยู่
เมื่อถามต่อว่าถ้าเขาติดต่อมาให้ไทยกลับไปอยู่บนพื้นฐานการเจรจาจะยอมเจรจาด้วยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ระดับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โทรศัพท์มาเราก็ต้องรับสาย และต้องมีการพูดคุย แต่เราก็ต้องอธิบายให้ท่านได้เข้าใจ ท่านไม่มีทางรับทราบข้อมูลมากกว่าตัวของตนอยู่แล้ว ก็ต้องอธิบายให้ท่านฟัง
เมื่อถามย้ำว่าถ้านายโดนัลด์ ทรัมป์ โทรศัพท์มาไทย จะอยู่ในจุดยืนเดิมของไทยใช่หรือไม่ จะมาบอกให้ไทยหยุดตอนนี้ไม่ได้ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า คนละเรื่องกัน อย่างที่เรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องของคู่กรณีระหว่างสองประเทศ แต่ก็มีผู้นำประเทศอื่นๆ ที่ปรารถนาดีอยากให้เห็นสันติภาพ เราก็ต้องอธิบายว่ามันมีปัญหาอะไร และทำไมต้องเป็นเช่นนี้ ซึ่งหากมีการนัดกันระดับผู้นำ ไม่ใช่จะกดโทรก็โทร ต้องมีการนัดหมายกันและวางประเด็นที่จะพูดคุยกัน เพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาที่จะเตรียมประเด็นต่างๆ
ขณะเดียวกันการพูดคุยก็จะต้องมีการเชิญรมว.ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ ถ้าจำเป็นก็ต้องเชิญผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)และรมว.กลาโหมเข้าร่วมด้วย
เมื่อถามอีกว่ามีผู้นำประเทศอื่นๆ ติดต่อมาพูดคุยบ้างหรือไม่เช่นประเทศจีน นายกฯกล่าวว่า ไม่มี และการติดต่อต้องติดต่อผ่านช่องทางการทูต เมื่อมีการติดต่อกันเรียบร้อยแล้วทางกระทรวงการต่างประเทศจึงจะแจ้งให้ตนทราบ ทั้งนี้ ยืนยันว่าการลงนามครั้งที่ผ่านมา เป็นบทเรียน แต่เป็นสิ่งที่ต้องการจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ และมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติทั้งสองฝ่าย แต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติ แต่ฝ่ายเราปฏิบัติครบ จะอธิบายกับใครก็ง่าย เพราะไทยปฏิบัติตามเงื่อนไขอยู่แล้ว ไม่มีผิดแม้แต่ข้อเดียว ตอนนั้นจะแถมเรื่องการปล่อยตัวเฉลยศึกด้วย
เมื่อถามว่าหากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ขอให้ไทยกลับไปอยู่ในจุดการเจรจาไทยจะยอมหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า “ไม่ ท่านต้องฟังคำอธิบายสถานการณ์จากผมก่อน“
เมื่อถามย้ำว่าตอนนี้นายกฯให้ทหารตัดสินใจหลายอย่างใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องของการรบก็ต้องเป็นเรื่องของทหารอย่างแน่นอน และที่นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง มากล่าวหาว่าตนโยนทุกอย่างให้ทหาร ยืนยันไม่ใช่การโยน แต่เป็นการมอบหมาย และตอนนี้เป็นเวลาที่คนไทยทุกคนต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
เมื่อถามอีกว่าการเจรจาอะไรต้องฟังทหารด้วยใช่หรือไม่ นายกฯย้อนถามกลับว่า เรื่องอะไร ต้องดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตอนนี้มีการสู้รบกันขนาดนี้ต้นตอของการสู้รบมาจากไหน เพราะประเทศกัมพูชาโจมตีประเทศไทยก่อน และทำร้ายทหารไทยก่อน รวมถึงไม่ปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมไทยกัมพูชา ส่วนจะหยุดที่จุดไหน หรือจะสู้รบกันไปแบบนี้ไม่มีจุดสิ้นสุดจนกว่าจะชนะกันไปข้างหนึ่ง
นายกฯ กล่าวว่า เรื่องนี้ตอบไม่ได้ มันเป็นเรื่องของความมั่นคง
เมื่อถามอีกว่าสองสัปดาห์นี้จะจบหรือไม่ นายกฯกล่าวย้ำว่า เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถให้ความเห็นได้
เมื่อถามย้ำว่าแต่จะมีทางออกสำหรับไทยอยู่ใช่หรือไม่นายกฯกล่าวว่า เรารักษาอธิปไตย รักษาดินแดนของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน เรามีเป้าหมายอยู่