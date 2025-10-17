"สิริพงศ์" เผยนายกฯ ยืนกรานเขมรต้องรับ 4 ข้อก่อนเจรา ไม่ยืนยัน "ทรัมป์" บีบเซ็นสันติภาพที่มาเลเซีย คาด 1-2 เดือนสรุปปม MOU

โฆษกรัฐบาล ยันนายกฯ ยืนกรานกัมพูชาต้องรับข้อเสนอทั้ง 4 ข้อของไทย ไม่ใช่ข้อใดข้อหนึ่งก่อนพิจารณาเจรจา ข่าว ‘ทรัมป์‘ กดดันไทยลงนามสันติภาพที่มาเลเซีย ยังไม่ได้รับการยืนยัน ส่วนการยกเลิก MOU 43-44 คาด 1-2 เดือนได้ข้อสรุป
วันนี้ (17 ต.ค. 68) เวลา 12:15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมกับหน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือแนวทางการยกเลิก MOU 43-44 ว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายบวรศักดิ์เป็นประธานในการประชุม โดยได้เชิญ ผบ.เหล่าทัพ กระทรวงการต่างประเทศ และนายไชยชนก ชิดชอบ ในฐานะประธานกรรมาธิการที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ MOU 43-44 มาพูดคุยกัน ซึ่งเป็นการพูดคุยกันถึงแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยรับฟังทั้งข้อดีและข้อเสีย ในการพิจารณาว่าจะบังคับใช้ต่อหรือยกเลิก ทั้งจากฝั่งของเหล่าทัพว่า MOU มีประโยชน์อย่างไร และมีผลในทางปฏิบัติอย่างไร
นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า พร้อมกันนี้ยังรับฟังข้อดีข้อเสียจากกระทรวงการต่างประเทศ ในการที่จะใช้เจรจาพูดคุยกับกัมพูชา แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องบ้าง ซึ่งคิดว่าภายใน 1-2 เดือนนี้ อาจจะได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการอย่างไร สำหรับ MOU 43-44
ส่วนได้มีการประเมินสถานการณ์ร่วมกันของชายแดนไทย-กัมพูชาหรือไม่ นายสิริพงศ์ ระบุว่า เมื่อเช้านี้ยังไม่ได้มีการประเมินสถานการณ์ ทางฝ่ายความมั่นคงก็ยังไม่ได้มีการยกประเด็นขึ้นมาในที่ประชุม
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซีย ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จะให้มาลงนามสันติภาพกับกัมพูชานั้น นายสิริพงศ์ เผยว่า ยังไม่ได้รับการยืนยันจากฝั่งสหรัฐอเมริกา แต่วันนี้ก็ได้มีการสอบถามไป โดยวันนี้กระทรวงการต่างประเทศได้มาพูดถึงกระบวนการ เนื่องจากนายกรัฐมนตรีจะต้องเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียน ในวันที่ 25-28 ต.ค.นี้
ขณะเดียวกันอีก ในวันที่ 29 ต.ค.นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) โดยสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นมิติที่มีประโยชน์คือ มีหลายประเทศที่สนใจอยากเข้าพูดคุยกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็รับที่จะพูดคุยกับทุกประเทศ โดยจะพยายามไปให้ครบทุกวงประชุมเพื่อประโยชน์ของประเทศ ส่วนการไปประชุมกับสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่ได้รับการยืนยัน และต้องรอให้มีการเสนอมาก่อน
เมื่อถามถึงร่างสันติภาพที่จะลงนามร่วมกันกับกัมพูชา จะยังยืนยันใน 4 ข้อเสนอของไทยหรือไม่ หรือแค่ข้อใดข้อหนึ่งได้ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังยืนยันใน 4 ข้อเสนอมาโดยตลอด ไม่ว่าจะมีฝ่ายใดมาถาม นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าฝ่ายกัมพูชาจะต้องดำเนินการก่อน คือ ถอนกำลัง ถอนอาวุธหลักออกไป เก็บกู้ทุ่นระเบิด กำจัดสแกมเมอร์ และผลักดันคนที่มารุกรานอธิปไตยไทย ซึ่งต้องยอมรับว่า ต้องปฏิบัติได้ทั้งสี่ข้อถึงจะมีการพูดคุยกัน