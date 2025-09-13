เชิญร่วมเสวนา “รัฐธรรมนูญ มาตรา 144 ชี้ชะตาประเทศ” วันจันทร์ที่ 15 ก.ย.นี้

กุล่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย เชิญร่วมเสวนา “รัฐธรรมนูญ มาตรา 144 ชี้ชะตาประเทศ” วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2568 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ สนามหลวง (ห้องราชา)
วิทยากรบนเวทีประกอบด้วย
-ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
-ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม อดีตประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
-นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
-ดร.สมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา
ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา