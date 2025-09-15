"วอลตัน กอกกินส์" และ "ปาร์กเกอร์ โพซีย์" สองนักแสดงนำจาก The White Lotus กล่าวชื่นชมความงามของไทยบนเวที Emmy Awards

โมเมนต์สุดอบอุ่นบนเวที Emmy Awards ครั้งที่ 77 เมื่อ วอลตัน กอกกินส์ และ ปาร์กเกอร์ โพซีย์ กล่าวชื่นชมความงดงามและอาหารอร่อยของประเทศไทย หลังใช้เวลาถ่ายทำซีรีส์ The White Lotus ซีซัน 3 ในไทยนานกว่า 8 เดือน ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้อง ขณะที่ “ลิซ่า” ลลิษา และนักแสดงชื่อดังชาวไทยร่วมสร้างสีสันในผลงานระดับโลกครั้งนี้
วันนี้ (15 ก.ย.) ในงานประกาศผลรางวัล Emmy Awards ครั้งที่ 77 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลอสแอนเจลิส นอกจากจะเป็นเวทีที่ "ลิซ่า" ลลิษา มโนบาล นักแสดงสาวชาวไทยได้เข้าร่วมในฐานะนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง The White Lotus ซีซั่น 3 แล้ว ยังเกิดโมเมนต์สุดประทับใจเมื่อนักแสดงนำอย่าง วอลตัน กอกกินส์ (Walton Goggins) และ ปาร์กเกอร์ โพซีย์ (Parker Posey) กล่าวชื่นชมประเทศไทยอย่างไม่ขาดปากบนเวที
ขณะที่ทั้งสองทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม วอลตัน กอกกินส์ ได้เปิดบทสนทนาด้วยประโยคว่า "เราเพิ่งใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนาน 8 เดือนเพื่อถ่ายทำ The White Lotus ซีซัน 3" ตามด้วย ปาร์กเกอร์ โพซีย์ ที่กล่าวเสริมด้วยรอยยิ้มว่า "ที่นั่นสวยงามมาก และอาหารก็ยอดเยี่ยมจริงๆ" คำกล่าวสั้นๆ แต่ทรงพลังนี้ ได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมในงานอย่างกึกก้อง
ซีรีส์ The White Lotus ซีซัน 3 ได้ยกกองมาถ่ายทำในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งของไทย ทั้งกรุงเทพฯ ภูเก็ต และเกาะสมุย และยังเป็นการรวมตัวของนักแสดงมากความสามารถระดับโลก รวมถึงซูเปอร์สตาร์ชาวไทยอีกมากมาย อาทิ ลิซ่า ลลิษา, ดอม เหตระกูล, ครูเล็ก ภัทราวดี, ปู ไปรยา, เทม เมธี และสุทธิชัย หยุ่น
ทันทีที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไป ผู้ใช้โซเชียลมีเดียชาวไทยต่างพากันแชร์และแสดงความชื่นชมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากถือเป็นการช่วยโปรโมตการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของไทยบนเวทีระดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยม
Parker Posey and Walton Goggins from #TheWhiteLotus present together at the #Emmys pic.twitter.com/J2Vr67wSPz— Variety (@Variety) September 15, 2025