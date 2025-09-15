"ลิซ่า"สวยสะกดตา! บนพรมแดง Emmy Awards 2025

ลิซ่า BLACKPINK สร้างปรากฏการณ์พรมแดง Emmy Awards 2025 ในชุดเดรสชมพูผ่าขาสูงสุดหรู ร่วมเฉิดฉายกับทีมนักแสดง The White Lotus ที่เข้าชิงรางวัลกว่า 23 สาขา
ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล สมาชิกวง BLACKPINK และนักแสดงจากซีซัน 3 ของซีรีส์ The White Lotus ปรากฏตัวบนพรมแดงงานประกาศรางวัล Emmy Awards 2025 ที่โรงละครพีค็อก (Peacock Theater) เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา พร้อมสร้างความฮือฮาด้วยลุคสุดหรูในชุดเดรสผ้า tulle สีชมพูหวาน ดีไซน์เปิดไหล่ ตัวกระโปรงพลิ้วไหวราวกลีบดอกไม้ พร้อมผ่าขาสูงเกือบถึงสะโพก อวดเรียวขายาวสะดุดตา จับคู่รองเท้าสีชมพูระยิบระยับ
งานนี้ ลิซ่าไม่ได้มาเพียงลำพัง แต่ยังร่วมเดินพรมแดงกับทีมนักแสดง The White Lotus นำโดย วอลตัน ก็อกกินส์, นาตาชา รอธเวลล์, เอมี ลู วูด, แคร์รี คูน, มิเชล โมนาแฮน, เจสัน ไอแซกส์ และ แซม นิโวลา โดยซีรีส์ดังของ HBO เรื่องนี้เข้าชิงมากถึง 23 รางวัลในปีนี้ รวมถึงสาขานักแสดงสมทบชายและหญิงยอดเยี่ยม
สำหรับบทบาทของลิซ่าในซีรีส์ เธอรับบทเป็น “มุก” ตัวละครที่เจ้าตัวบอกว่ามีความเจ้าชู้และดูเป็นผู้หญิงกว่าบุคลิกจริงที่มักถูกมองว่า “ทอมบอย” เจ้าตัวยอมรับว่าในกองถ่ายแรกเริ่มเต็มไปด้วยความประหม่า แต่ก็ได้รับกำลังใจจากเพื่อนนักแสดงและทีมงานจนผ่านพ้นไปได้
“มันเป็นการแสดงครั้งแรกของฉัน เลยไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้าง แต่ทุกคนให้การสนับสนุนอย่างอบอุ่นมาก ช่วยฉันได้เยอะจริง ๆ” ลิซ่ากล่าว ขณะที่ความสวยสง่าและเสน่ห์บนพรมแดงก็ยืนยันว่าเธอพร้อมก้าวไกลทั้งในฐานะศิลปินและนักแสดง