สื่อนอกตีข่าว ‘หนีหนี้’ จากหนังสั้นล้านวิว สู่โปรเจคต์หนังใหญ่ที่ได้ ‘ดอม เหตระกูล’ ร่วมแสดง

เชื่อแน่ว่า หลายคนคงเคยได้ดูหนังสั้นที่เผยแพร่ทางยูทูปเรื่อง “หนีหนี้” ที่มียอดคนดูเป็นล้าน ๆ และล่าสุดได้กลายเป็นโปรเจคต์หนังใหญ่ภายใต้การอำนวยการสร้างของ Night Edge Pictures ที่นำหนังสยองขวัญเจ๋ง ๆ จากเมืองนอกมาฉายในไทยแล้วหลายเรื่องทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับโปรเจคต์นี้ได้รับการรายงานข่าวบนเว็บไซต์ Variety สื่อใหญ่ในอเมริกา โดยเปิดเผยว่า “ดอม เหตระกูล” นักแสดงชื่อดังของเมืองไทย ซึ่งล่าสุดได้ร่วมแสดงในซีรีส์ The White Lotus 3 จะเข้ามาเป็นนักแสดงคนสำคัญของหนังเรื่องนี้ด้วยเว็บไซต์ Variety ยังเปิดเผยต่อไปว่า “หนีหนี้” เป็นผลงานเดบิวต์การกำกับหนังใหญ่เรื่องแรกของ “วรันย์ ศิริประชัย” หนึ่งในทีมงานของช่องยูทูป “วิฬารปรัมปรา” โดยเธอได้เริ่มทำการค้นคว้าข้อมูลมานานกว่า 2 ปี ซึ่งในระหว่างนั้นก็ทดลองทำเป็นหนังสั้นฉายทางยูทูปซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากคนดูอย่างล้นหลามด้วยยอดวิวหลายล้าน ก่อนจะขยับขยายจนสำเร็จเป็นโปรเจคต์หนังใหญ่ฉายโรงที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Debt Sentenceความน่าสนใจก็คือ นอกเหนือจาก “ดอม เหตระกูล” ได้ตกลงเซ็นสัญญาร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้ว หนังยังมีนักแสดงฝีมือดีการันตีคุณภาพร่วมงานด้วย ทั้ง “เอี้ยง สวนีย์ อุทุมมา” จากเรื่อง “ร่างทรง” และ “ยะสะกะ ไชยสร” (ผู้รับบท “ปอบตาพวง” ในหนังธี่หยด 2) ซึ่งในช่วงปีสองปีนี้ ถือเป็นยุคทองของนักแสดงคนนี้เลยก็ว่าได้ และที่สำคัญ ยังมี “พนิดา งามสมพงษ์” มาช่วยดูแลควบคุมงานสร้าง ซึ่งเคยทำหน้าที่นี้มาแล้วในหนังดังหลายเรื่อง เช่น Homestay และ Friend Zone เป็นต้นแต่เหนืออื่นใด การที่ Night Edge Pictures ยินดีอ้าแขนรับโปรเจคต์นี้ไปสร้างเป็นหนังใหญ่ฉายโรง ย่อมแสดงว่าทางค่ายต้องมองเห็นข้อดีข้อเด่นและความเป็นไปได้ของผลงานเรื่องนี้อย่างแน่นอน เพราะที่ผ่านมา Night Edge Pictures มุ่งคัดสรรและค้นหาผลงานสยองขวัญระดับคุณภาพมาให้คนไทยได้รับชมกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น Talk to Me, Late Night With the Devil, รวมทั้ง Terrifier 3 และในปีนี้ที่กำลังจะนำเข้ามากระตุกขวัญสั่นประสาทคนดูหนังอีกก็คือ Together และ We Bury the Dead“หนีหนี้” หรือ Debt Sentence เกาะเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นปัญหาฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาเนิ่นนานอย่างการเป็นหนี้นอกระบบ โดยเรื่องย่อเท่าที่พอเปิดเผยได้ เล่าถึงสามีที่ต้องสงสัยว่าฆ่าลูกเมียของตัวเอง แต่เรื่องนี้มีเงื่อนงำอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือไม่ ต้องไปติดตามกันสำหรับความคืบหน้าล่าสุด บทภาพยนตร์ของหนังเรื่องนี้ได้ทำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมเดินหน้าเปิดกล้องในอีกไม่นาน ขณะที่โปรแกรมเข้าฉายกำหนดไว้ในช่วงปีหน้า 2569 และในระหว่างนี้ยังคงสามารถคลิกไปทดลองชิมเวอร์ชันหนังสั้นกันได้ที่ช่องยูทูป “วิฬารปรัมปรา” แต่ทั้งนี้รับรองได้ว่า เวอร์ชันหนังใหญ่ฉายโรง แตกต่างและจัดเต็มจัดหนักอย่างแน่นอน