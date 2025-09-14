GMMTV คว้ารางวัลการทูตสาธารณะ 2568 ตอกย้ำพลัง Soft Power ไทยสู่เวทีโลก

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย ประกาศผลรางวัล Thailand’s Public Diplomacy Award 2025 (TPDA2025) โดยมอบให้บริษัท GMMTV ผู้ผลิตสื่อบันเทิงชั้นนำของไทย จากบทบาทสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรม ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ และสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ผ่านอิทธิพลของอุตสาหกรรมบันเทิงและ Soft Power ไทย โดยเฉพาะซีรีส์วายที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ทั้งยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม.ฝ
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยแถลงข่าวประกาศผลรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2568 (Thailand’s Public Diplomacy Award 2025 - TPDA2025) โดยในปีนี้ คณะกรรมการมีมติมอบรางวัลให้แก่องค์กรบันเทิงชั้นนำของไทยที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ และสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ ผ่านพลังของ Soft Power ไทย
การได้รับรางวัลครั้งนี้สะท้อนถึงความสำเร็จของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในการใช้ Soft Power ถ่ายทอดเรื่องราว ศิลปวัฒนธรรม และค่านิยมร่วมสมัยของไทยไปสู่ผู้ชมต่างชาติ ผลงานของผู้ได้รับรางวัลไม่เพียงได้รับความนิยมอย่างสูง แต่ยังช่วยกระตุ้นความสนใจเรียนรู้ภาษาไทย การท่องเที่ยว และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ““รางวัลการทูตสาธารณะเป็นเครื่องยืนยันว่าการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยไม่จำกัดอยู่เพียงการดำเนินงานของรัฐ แต่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม กรณีของผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่สามารถนำความคิดสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม และค่านิยมร่วมสมัยมาประยุกต์จนเกิดการยอมรับและชื่นชมจากผู้ชมทั่วโลก”
บริษัท GMMTV ก่อตั้งและดำเนินกิจการด้านการผลิตสื่อบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ทั้งซีรีส์ ละคร ภาพยนตร์ และวาไรตีโชว์ โดยเฉพาะ Y Series ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา มีผู้ติดตามทั่วโลกกว่า 440 ล้านคน พร้อมซับไตเติลหลายภาษา เช่น อังกฤษ โปรตุเกส เวียดนาม และอินโดนีเซีย ผลงานเด่นอย่าง 2gether The Series ยังเป็นแรงบันดาลใจให้นวนิยายไทยถูกแปลและดัดแปลงเป็นมังงะและมังฮวาในต่างประเทศ กระตุ้นความสนใจในภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยได้อย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้ GMMTV ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ผ่านการจัดทำรายการท่องเที่ยวกว่า 300 ตอนต่อปีในทุกจังหวัดของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริม “BL Tourism” หรือทัวร์ตามรอยซีรีส์วาย ที่เกิดจากความนิยมซีรีส์วาย จนชาวต่างชาติตามรอยโลเกชันถ่ายทำอย่างจริงจัง อีกทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศจัดงานแฟนมีตติ้ง คอนเสิร์ต และนิทรรศการกว่า 400 กิจกรรมใน 18 ประเทศ ครอบคลุม 48 เมืองใหญ่ทั่วโลก พร้อมสอดแทรกการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทย และทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ
นายธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย กล่าวว่า “คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ได้รับรางวัลมีบทบาทสำคัญและต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปีในการสร้างการรับรู้และความนิยมชมชอบประเทศไทย ทั้งในเชิงวัฒนธรรม ภาษา และการท่องเที่ยว สิ่งนี้สะท้อนถึงพลังของการทูตสาธารณะที่สามารถสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนกับประชาชนในนานาประเทศได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในภูมิภาคที่ยังไม่คุ้นเคยกับไทยมาก่อน เช่น ละตินอเมริกา”
นายธฤตกล่าวปิดท้ายว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัล ได้แก่ 1) การจารึกชื่อผู้ได้รับรางวัลบนถ้วยรางวัลที่มีชื่อว่า “Goodwill” หรือ “ความปรารถนาดี” ซึ่งจะจัดแสดงที่กระทรวงการต่างประเทศ 2) ถ้วยรางวัลที่มีการสลักชื่อมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัล 3) การจารึกชื่อบนแผ่นป้ายเกียรติยศที่กระทรวงการต่างประเทศ 4) ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ และ 5) เงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท/รางวัล ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจะประกาศวัน เวลาและรายละเอียดของพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะในโอกาสต่อไป
มูลนิธิไทยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อดำเนินงานด้านการทูตสาธารณะ ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือและไมตรีจิตระหว่างชาวไทยกับนานาประเทศ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/thailandfoundation , www.instagram.com/thailandfoundation , www.tiktok.com/@thailandfoundation , https://www.thailandfoundation.or.th/