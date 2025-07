"จิรายุ" แฉ You Tube เขมรปลอมโปรไฟล์เป็นฝรั่งทำคลิปด้อยค่าท่องเที่ยวไทย แนะช่วยกันรีพอร์ต

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ได้รับรายงานแจ้งเตือนว่า ช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อ ”Carl Reed - Your Thailand Guide“ มีการใช้ชื่อและภาพลักษณ์เป็นชาวต่างชาติ แต่จากการตรวจสอบพบว่าเบื้องหลังของช่องดังกล่าว คือคนเขมรที่ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาปรับเปลี่ยนเสียงให้เหมือนฝรั่งนายจิรายุกล่าวว่า เป้าหมายของบุคคลดังกล่าวคือการบิดเบือนความจริงของประเทศไทย สร้างความขัดแย้งโดยมีเจตนาพิเศษและ มุ่งโจมตีการท่องเที่ยวของไทย มีเนื้อหาเหยียดคนไทย รวมทั้งคนอินเดีย โดยเนื้อหาของรายการมีการแฝงเนื้อหาที่นำไปสู่การสร้างความเกลียดชังและความแตกแยกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเซีย จึงขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้สื่อโซเชียล ช่วยกันรายงาน (Report) ช่อง YouTube ในชื่อดังกล่าว เพื่อให้ YouTube ตรวจสอบและระงับโดยเร็วสำหรับขั้นตอนการรายงาน มีดังนี้1. เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ช่อง Carl Reed - Your Thailand Guide2. เลือกแท็บ “เกี่ยวกับ” (About)3. กด “รายงานผู้ใช้” (Report User)4. เลือกเหตุผล “ทำให้เข้าใจผิดหรือแอบอ้างบุคคลอื่น” (Misleading or impersonation)5. พิมพ์อธิบายว่า: ช่องนี้เป็นของชาวกัมพูชา ใช้ AI ปลอมตัวเป็นฝรั่งเพื่อโจมตีประเทศไทยและใส่ร้ายคนเอเชีย"ขอความร่วมมือประชาชนคนไทยช่วยกันดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น อย่าปล่อยให้เขมรลอยนวล เพื่อป้องกันการทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยจากผู้ไม่หวังดี ทั้งนี้ หากพบเห็นสื่อโซเชียลที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทย ขอให้ดำเนินการรายงานทันที เพื่อเป็นการป้องกันและจำกัดการแผ่กระจายข่าวเท็จออกไปในวงกว้าง" นายจิรายุกล่าว