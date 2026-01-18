"อนุทิน" เดือด! ซัด "สุทธิชัย-วีระ" ไร้ข้อมูล-มโนเก๋าเกม ทำประชาชนสับสน ยัน "เอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์" คือคนในพรรคแท้ 100%

"อนุทิน ชาญวีรกูล" หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ออกโรงสวนกลับ 2 สื่อรุ่นใหญ่ สุทธิชัย หยุ่น-วีระ ธีรภัทร กลางโซเชียล หลังไม่พอใจบทวิเคราะห์ในรายการดังที่ระบุว่าทีมเศรษฐกิจพรรคเป็นคนนอก ชี้เป็นการนำเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อน-ไร้ข้อเท็จจริง พร้อมยันชัด เอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์ คือตัวจริงที่ทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเดียว ไร้ปัญหาเอกภาพในพรรค
วันนี้ (18 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะแคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอบางช่วงบางตอนของรายการ "คุยให้คิด" ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยมีนายวีระ ธีรภัทร นายสุทธิชัย หยุ่น และนายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ เป็นพิธีกรรายการ ซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าว เป็นช่วงที่ 3 พี่ธีกรวิเคราะห์ข่าว โดยอ้างว่าพรรคภูมิใจมีปัญหา เนื่องจากไม่มีตัวแทนพรรคในการเข้าร่วมเวทีดีเบตต่างๆ อย่างด้านเศรษฐกิจ มีเพียงแค่นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรค ถึงขนาดมีการสอบถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าสามารถติดภาพนายเอกนิติ และนางศุภจี บนป้ายหาเสียงได้หรือไม่ ซึ่งไม่สามารถทำได้ และมีการอ้างว่าทั้งนายเอกนิติ และนางศุภจี คงคิดหนักเพราะถูกใช้เป็นแบรนด์ให้กับพรรคภูมิใจไทย
ล่าสุดวันนี้ (18 ม.ค.) เพจ "Anutin Charnvirakul" ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงโต้แย้งการวิเคราะห์ของนายสุทธิชัย หยุ่น และนายวีระ ธีรภัทร ที่ระบุว่าบุคคลสำคัญของพรรคเป็น "คนนอก" พร้อมอธิบายว่า
"นี่คืออีกครั้งหนึ่งที่คุณสุทธิชัยและอาจารย์วีระในบทบาทของผู้ดำเนินรายการเชิงวิเคราะห์การเมือง ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ ไม่ติดตามข้อเท็จจริง แล้วก็ออกมาสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยการเสนอข่าวสารที่ตนเองรู้สึกในลักษณะที่เชื่อมั่นว่าตนเองมีความเก๋าเกมส์การเมืองซึ่งได้ทำให้เกิดความผิดพลาดของเนื้อหาที่นำเสนอหลายครั้ง
ทั้งคุณเอกนิติและคุณศุภจีเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย เป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคภูมิใจไทยในด้านการเงิน การคลังและการค้าขาย เป็นผู้คิด ผู้นำเสนอและผู้กำหนดนโยบายในงานที่ตนเองกำกับดูแลเพื่อให้สมาชิกของพรรคภูมิใจไทยนำไปแจ้งต่อพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ คุณสีหศักดิ์ก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ประกาศต่อประชาชนด้วยความชัดเจนว่าทั้งสามท่านเป็นคณะะรัฐมนตรีอย่างแน่นอนหากพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรครัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
ดังนั้น บุคคลคุณภาพเหล่านี้ไม่ใช่คนนอกพรรคตามที่คุณทั้งสองพยายามสื่อสารในรายการนี้ ต่อไปขอความกรุณาคุณติดตามข่าวสารให้ใกล้ชิดกว่านี้ด้วยเพื่อการนำเสนอข่าวที่แม่นยำต่อสาธารณชน ทั้งสามท่านออกเดินหาเสียง ไปออกรายการ ไปร่วมถกแถลงและชี้แจงนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ทั้งด้านการงานและการเมืองหลายรอบแล้วและรูปภาพของทั้งสามท่านก็ติดในนามพรรคได้ครับ ไปหาดูกันนะครับ ด้วยความเคารพและปรารถนาดีเสมอ จากหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยผู้ที่ไปเชิญทั้งสามท่านนี้มาร่วมงานด้วยตัวเองครับ ผมขอยืนยันว่าไม่มีปัญหา เราทำงานเป็นเนื้อเดียวกันและมีความเป็นเอกภาพในการทำงานรับใช้บ้านเมืองและประชาชนครับ ขอบคุณ"