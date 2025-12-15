"นายกเบี้ยว" นำกลุ่มบ้านใหญ่ธัญบุรี ทิ้งพท.มาซบภท. "อนุทิน" สวมเสื้อพรรคต้อนรับ

"นายกเบี้ยว" นำกลุ่มบ้านใหญ่ธัญบุรี รวมถึงลูกชายอดีตสส.พท. ย้ายซบภูมิใจไทย "อนุทิน" สวมเสื้อเข้าพรรคเอง
วันที่ (15 ธ.ค.68) ที่ต่อมาเมื่อเวลา 13.30 น. ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเดินทางเข้าที่ทำการพรรคซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ นายกฤษดา หลีนวรัตน์ หรือ “นายกเบี้ยว” นายกเทศมนตรี ตำบลธัญบุรี ได้นำนักการเมืองในกลุ่มรวมถึงนายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ อดีตสส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทยมา ที่เพิ่งลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
โดยมีนายอนุทิน เป็นคนสวมเสื้อพรรคให้