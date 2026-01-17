“เอกสิทธิ์ ปวงชนไทย” ผุดนโยบาย “บัตรทองเพื่อน้องหมาแมว” เอาใจคนรักสัตว์กว่า 6 ล้านครัวเรือนทั่วไทย

ไอเดียสุดเจ๋ง “เอกสิทธิ์ ปวงชนไทย” ผุด นโยบาย “บัตรทองเพื่อน้องหมาแมว” เอาใจคนรักสัตว์กว่า 6 ล้านครัวเรือนทั่วไทย ลั่น ทำได้ทันที
วันที่ 17 ม.ค.69 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค เปิดนโยบายใหม่แกะกล่อง เสื้อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านการรักษาพยาบาลสัตว์การฉีดวัคซีนพื้นฐาน ถือเป็นนโยบายที่ถูก ใจคนรักสัตว์ทั้งสุนัขและแมวกว่า 6 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ โดยนายเอกสิทธิ์กล่าว ถึงนโยบายนี้ว่า พรรคปวงชนไทย คือพรรคเพื่อคนทำงานที่เข้าใจชีวิตจริงของครอบครัวคนไทยเพราะชีวิตของคนทำงานวันนี้ ไม่ได้มีแค่ พ่อ–แม่–ลูก หรือครอบครัวเท่านั้น แต่รวมไปถึง “สัตว์เลี้ยง” ที่เป็นทั้งเพื่อน ทั้งความสุขและเป็นอีกสมาชิกสำคัญของบ้านด้วย
“พรรคปวงชนไทยเชื่อว่าสวัสดิการที่ดี ต้องมองชีวิตคนทั้งบ้านรวมถึงชีวิตที่พูดไม่ได้ แต่ เป็นส่วนสำคัญที่เรารักที่สุด
จึงได้วางนโยบาย “บัตรทองเพื่อน้อง หมาแมวรวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง ออกมาเพื่อตอบโจทย์ ดูแลคนทำงาน ดูแลสังคม ไปพร้อมกัน
หัวหน้าพรรคปวงชนไทย อธิบายถึงนโยบายบัตรทองเพื่อน้องหมาแมว ว่าจะมี 1) คลินิกสัตวแพทย์ชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายคนเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องการ ฉีดวัคซีนพื้นฐานฟรี/ทำหมันฟรี/ตรวจ–รักษาเบื้องต้นในราคาที่เข้าถึงได้ เพราะค่ารักษาไม่ควรเป็นเหตุผลให้ใครต้องเสียสมาชิกในครอบครัวไป
2) เมืองน่าอยู่ สำหรับทั้ง “คนและสัตว์”
• สวนสาธารณะ Pet-Friendly มีระเบียบ ปลอดภัย
• ส่งเสริม Pet-Friendly Housing Zone & มาตรฐานที่ชัดเจน
• อยู่ร่วมกันได้ ไม่รบกวนกัน ไม่สร้างปัญหาให้ชุมชน
เมืองที่ดี ไม่ใช่เมืองที่ไล่สัตว์ออกไป แต่คือเมืองที่จัดการอย่างเข้าใจ
3) บัตรทองเพื่อน้องหมาแมว จัดวางๆระบบ การจัดการสัตว์เลี้ยงและไม่ปล่อยปัญหาให้ลุกลาม เริ่มจากการขึ้นทะเบียน สู่การดูแลอย่างเป็นระบบ โดย
1. เปิดลงทะเบียนสิทธิ บัตรทองน้องหมา–แมว
2. รับวัคซีนฟรี / รักษาเบื้องต้นฟรี
3. จุดรับฝากน้อง ฟรีเป็นช่วงเวลา สำหรับคนทำงาน
4. พื้นที่เดินเล่น ออกกำลังกาย สำหรับสัตว์เลี้ยงในชุมชน
รู้จำนวนจริง ดูแลได้จริง ลดสัตว์จรจัดได้จริง
“พรรคปวงชนไทย มองเห็นความสำคัญของทุกชีวิตไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เลี้ยงต่างมีหัวใจและมีคุณค่าเป็นที่รักของครอบครัว ซึ่งเราต้องการดูแลคุณภาพชีวิตของคนทำงาน ที่มีสัตว์เลี้ยงสุดที่รัก และไม่อยากให้รายได้ มาตัดสินคุณค่าของชีวิตใครในบ้าน ซึ่งเรามองเห็นและใส่ใจทุกเรื่อง พร้อมที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ“ นายเอกสิทธิ์กล่าวย้ำ