ปวงชนไทย จัดเต็มส่ง 41 ขุนพลผู้สมัครบัญชีรายชื่อ "เอกสิทธิ์" ลำดับ 1 ควบแคนดิเดตนายกฯ

พรรคปวงชนไทย จัดเต็ม ส่ง 41 ขุนพลผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ลุย ศึกเลือกตั้ง 69 "เอกสิทธิ์" หัวหน้าพรรค เป็นลำดับ 1 ควบแคนดิเดตนายกฯ
วันที่ (28 ธ.ค.68) พรรคปวงชนไทย นำโดยนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย ส่ง 41 ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อเพื่อขอเป็นทางเลือกใหม่เข้ามาแก้ปัญหาให้พี่น้องปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ
นายเอกสิทธิ์ ย้ำว่า วันนี้ปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้องแรงงานกว่า 40 ล้านคนและผู้ประกอบการไทย รอการเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับฝีมือแรงงานให้มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตามแนวทางของพรรค คือ สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประเทศไทยเกิดความยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคปวงชนไทย ประกอบด้วยผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคปวงชนไทย 41 ลำดับดังนี้
1. นาย เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย แคนดิเดตนายก
2. นาย วิทยา ติรณะประกิจ
3. นาย ภูชิสส์ ศรีเจริญ
4. นาย สมบูรณ์ บุญยรัตนประภา
6. นาย วรฐ สุนทรนนท์
7. นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีทา
8. นาย วิรัตน์ ลีรุ่งเรือง
9. นาย ประจักษ์ จันทร์เดช
10. นาย เอกภณ วรรณกิจ
11. นางสาว สวลักษณ์ วิจิตรวิกรม
12. นาย ไมตรี รุ่งอภิญญา
13. นาย วุฒิเดช ทองพูล
14. นาง วราภรณ์ เฉลิมจักร์
15. นาย เชิดชัย สังเกตุกิจ
16. นาย ธนินท์รัฐ ภักดีภิญโญ
17. นาย นิติรุจน์ รุ่งสิริเรืองยศ
18. นาย ธีรวัฒน์ จันทร์แจ้ง
19. นาย เจนศักดิ์ วิชาวุฒิพงษ์
20. นาย ฐานุพงศ์ ศักดิ์ธนาวัฒน์
21. นาย กัมปนาท จิราภรรคกุล
22. นาย วชิรชัย คงชัย
23. นาย ธนวิชญ์ พานแก้ว
24. นาย ชำนาญ เผือกวัฒนะ
25. นาย วิริยะ อินพานิช
26. นาย พร้อมพณ ทินวงศ์
27. นางสาว อัญพัชร์ ศักดิ์ธนาวัฒน์
28. นาย วันชัย เอนกสุวรรณกุล
29. นาย วิเชียร ศรีสุด
30. พันเอก ปรีชา ทองเต็ม
31. นาย คำแหง ตันกำแหง
32. พันตำรวจเอก ประพนธ์ ไกรประยูร
33. นาย ธฤญเดชา ลิภา
34. นาย อิทธิกร เล่นวารี
35. นาย อาณัติ วัชรางกูร ณ เชียงใหม่
36. นางสาว ณัฐธร หิรัญกุลโชติ
37. นาย ภราดร ใจจำนงค์
38. นาย อรุณเดช มารัตน์
39. นาย ปฐมพล สาระรัตน์
40. นาย กาศประกาศสิริ เจริญพระสิริ
41. นางสาว อังคณา เจริญพระสิริ