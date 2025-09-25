xs
xsm
sm
md
lg

“G.K.Power จับมือ Nestec” หนุน ลดโลกร้อนใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ คาดสร้างมูลค่าทางพลังงานสูง 500 ล้าน ในระยะ 15 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 25 กันยายน 2568 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท G.K.Power จำกัดและนายปรัชญ์ โคตรธนู ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนสเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำ(โซล่าร์ โฟล์ทติ้ง)ขนาดการติดตั้ง 6.42 เมกะวัตต์ ติดตั้งในพื้นที่ภายในเขตประกอบการสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (SEP) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดยมีนายอนันตชัย คุณานันทกุล ประธานกรรมการ คุณกัลยา คุณานันทกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายศุภชัย กันมาลัย ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเทคโนโลยี นางสุธิดาพร โคตรธนู ผู้จัดการบริษัท เนสเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัดและผู้บริหารจากทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน


นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า G.K.Power ดำเนินธุรกิจสีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง แบบครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการเรื่องโลจิสติกส์ สิ่งแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรมและจังหวัดระยอง ที่สำคัญคือการติดตั้งแผงโซลาร์บนน้ำ เพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตเป็นไฟฟ้า เป็นธุรกิจที่มีประโยชน์และเข้ากับเทรนด์ของอนาคต สามารถลดต้นทุนให้กับลูกค้า รักษาสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดภาระต้นทุนค่าพลังงานและสามารถนำมาคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตให้กับทุกองค์กรได้ คาดว่าในระยะเวลา 15 ปี จะสร้างมูลค่าทางพลังงานสูงกว่า 500 ล้านบาท


สำหรับ G.K.Power ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวางระบบแผงโซล่าร์ และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ทั้งแบบลอยน้ำ ซาร์ล่าร์ลูฟท็อป โซล่าร์ฟาร์ม และคาร์พาร์ค โดยตั้งเป้าหมายเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าให้กับบริษัท องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ และสร้างคาร์บอนเครดิตได้สนับสนุนการจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศต่างๆอีกด้วย





“G.K.Power จับมือ Nestec” หนุน ลดโลกร้อนใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ คาดสร้างมูลค่าทางพลังงานสูง 500 ล้าน ในระยะ 15 ปี
“G.K.Power จับมือ Nestec” หนุน ลดโลกร้อนใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ คาดสร้างมูลค่าทางพลังงานสูง 500 ล้าน ในระยะ 15 ปี
“G.K.Power จับมือ Nestec” หนุน ลดโลกร้อนใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ คาดสร้างมูลค่าทางพลังงานสูง 500 ล้าน ในระยะ 15 ปี
“G.K.Power จับมือ Nestec” หนุน ลดโลกร้อนใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ คาดสร้างมูลค่าทางพลังงานสูง 500 ล้าน ในระยะ 15 ปี
“G.K.Power จับมือ Nestec” หนุน ลดโลกร้อนใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ คาดสร้างมูลค่าทางพลังงานสูง 500 ล้าน ในระยะ 15 ปี
กำลังโหลดความคิดเห็น