“เอกสิทธิ์” นำผู้สมัคร "ปวงชนไทย" ลุยแก้ปัญหา ลั่นกระชากเศรษฐกิจ ยกระดับแรงงาน ฟื้นท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เอกสิทธิ์” นำทัพผู้สมัครพรรคปวงชนไทย ลุยแก้ปัญกาให้คนไทย มั่นใจ กระชากเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ยกระดับแรงงานไทย ฟื้นท่องเที่ยวได้ทันที

วันที่ 27 ธ.ค.2568 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย พร้อมผู้สมัครสส.กทม.ของพรรค 22 เขตกทม. พร้อมยืนยันว่า การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคปวงชนไทยได้สรรหาผู้สมัครทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นคนดีมีศักยภาพ ความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะเข้ามาอาสาเป็นผู้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน เป็นคนที่ใส่ใจห่วงใยคนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะนโยบายสำคัญของพรรค เรื่องการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ โดยมุ่งเป้าเรื่องการยกระดับฝีมือแรงงาน ดูแลคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบ กว่า 40 ล้านคนทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME แก้ปัญหาต้องกระชากเศรษฐกิจประเทศขึ้นแบบทันที โดยเฉพาะการดึงเม็ดเงินจากภาคท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญของเศรษฐกิจไทยเรา มั่นใจ ว่า หากได้รับ ความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนจะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทันที


ทั้งนี้ ผู้สมัคร สส.กทม.พรรคปวงชนไทย จำนวน 22 เขตประกอบด้วย
เขต 1 ดร.วีรยุทธ ประกอบการ หมายเลข 10
เขต 2 : นางสาววรสิริ สุพานิชวรภาชน์ (แพตตี้) หมายเลข 1
เขต 4 : นายอิทธิพัทธ์ โศภวัฒนาสิริ หมายเลข 7
เขต 8 :นางสาววีริสา ช่วงยรรยง หมายเลข 2
เขต 12 พุฒิพัฒน์ ธีรสกุลสิทธิ์ (เอ็ด) หมายเลข 10
เขต 13 :นายธัญญะ เมษประสาท(ออม) หมายเลข 6
เขต 14 : นางสาวชนิดาภา สนิมทอง หมายเลข 12
เขต 15 :ดร.กรกฤษณ์ วงศ์คุณหยก (ดร.ออมสิน) หมายเลข 2
เขต 17 นาย สุวโรจน์ กิจสมศักดิ์ หมายเลข 13
เขต18นายณรงค์ชัย อิสริยไชย หมายเลข 14
เขต 19 นายศรศักดิ์ สวนแก้ว (ศร) หมายเลข 7
เขต 20 นางเขมจิรา พชรจรวยพร หมายเลข 4

เขต 21 นายเกรียงไกร สาลีผล (แพท) หมายเลข 13
เขต 22 นายอธิป เพศยนาวิน (บอย) หมายเลข 2
เขต 23 ดร.พนิต นะวิโรจน์ (หมิง) หมายเลข 2
เขต24ร.ต.อ.จักรกฤช ปิ่นกร หมายเลข 3
เขต 25 นาย กฤษดา ธรรมวิจิตเดช
เขต26นางสดใส โอมหานนท์ หมายเลข2
เขต 27 นายกิตติคุณ เตชะพกาพงษ์หมายเลข 6
เขต 28 นาย ไพฑูรย์ ลิขิตบรรจง
เขต 30 นายกิตติพัทธ์ เตชะพกาพงษ์หมายเลข 3 และ
เขต 31 นางสาว ชัชชฎา เตชะพกาพงษ์


ส่วนพื้นที่หลัก จังหวัดสมุทรปราการ พรรคปวงชนไทย ส่งผู้สมัครครบทั้ง 8 เขตประกอบด้วย
เขต 1 นางสาววชิราภรณ์ สุระหิรัญพล หมายเลข 1
เขต 2 ดร.มานิตย์ พรหมการีย์กุล หมายเลข 11
เขต 3 ว่าที่ ร.ต. ธเนศ พุ่มโพธิ์ หมายเลข 1
เขต 4 นายไพรัตน์ สำเภาทอง หมายเลข 8
เขต 5 นายสงกรานต์ แสงสุข หมายเลข6
เขต 6 นายกิตติศักดิ์ ศีลภูษิตหมายเลข3
เขต 7 นายธานัท บัวศรีคำ หมายเลข 4
เขต 8 นายหัสวรรษ เผือกบางนาหมายเลข 2







