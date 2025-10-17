"เอกสิทธิ์" นำทีมล่องเรือแม่น้ำน้อย อยุธยา มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังจมน้ำนาน 3 เดือน

“หัวหน้าพรรคปวงชนไทย” นำทีม ลงเรือลุยน้ำอยุธยา หลังอ่วมท่วมนาน 3 เดือน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเติมแรงใจชาวบ้านริมแม่น้ำน้อย
วันที่ 17 ต.ค.68 ที่เขตเทศบาลเมืองเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย นำคณะกรรมการบริหารพรรค นายสมบูรณ์ บุญยรัตนประภา นายธนภัทร ศักดิ์เรืองงาม นายวิรัตน์ ลีรุ่งเรือง นายประจักษ์ จันทร์เดช นายพันธ์ุศักดิ์ ซาบุ นายทะเบียนพรรค นางสาวธัญลักษณ์ ศรีทา เหรัญญิกพรรค พร้อมทั้งว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)กทม. คนรุ่นใหม่นายกฤษ สีตองอ่อน นางสาววชิรภรณ์ สุระหิรัญพล นานธัญญะ เมษประสาท ร่วมลงพื้นที่ด้วย
โดยมีนายวุฒิโชติ เอกรักดนตรี และเสริมชัย แก้วพุดซา สมาชิกเทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา นำคณะพรรคปวงชนไทย ลงเรือยนต์ท้องแบนสำรวจบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบน้ำดื่มและถุงยังชีพที่ได้รับธารน้ำใจจากการระดมบริจาคภายในพรรคฯเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเสนาได้รับความเดือดร้อนมานาน 3 เดือนแล้ว ซึ่งมีจำนวน 54 ครัวเรือนมีเด็ก คนชราเป็นส่วนใหญ่
นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเมืองเสนา จ.พระนครศรีอยุธยานั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำให้ใช้ชีวิตลำบากอย่างมาก ทั้งการดูแลครอบครัวเด็กผู้สูงอายุ เรื่องอาหารการกินและการเดินทางค่อนข้างลำบาก วันนี้จึงถือโอกาสเดินทางมาให้กำลังใจพี่น้องชาวอยุธยา
“การแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซ้ำซากในพื้นที่เทศบาลเมืองเสนาที่ท่วมนาน ท่วมทุกปี ทางเทศบาลได้ให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างการสร้างเขื่อนกั้นน้ำซึ่งวางไว้ 3 เฟสเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เกิดความยั่งยืน โดยพรรคปวงชนไทยให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน เศรษฐกิจชุมชน การสร้างคนให้มีคุณธรรม สร้างงาน สร้างอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะเกิดความยั่งยืน“นายเอกสิทธิ์ ระบุ