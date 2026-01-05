“เอกสิทธิ์" พรรคปวงชนไทยบุกตลาดท้ายบ้าน ชู “วชิราภรณ์“ เขต 1 เบอร์ 1 สมุทรปราการ รับใช้ชาวปากน้ำ ลั่นพร้อมเป็น "ผู้แก้ปัญหา" เศรษฐกิจปากท้องให้คนไทย ยกระดับแรงงานนอกระบบ ลั่น ขอโอกาสคนสมุทรปราการเปลี่ยนเมืองให้ดีขึ้น หนุน รัฐปราบแก๊งสแกมเมอร์เด็ดขาด
วันที่ 4 ม.ค.69 ที่ตลาดท้ายบ้าน นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย หมายเลข 23 นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ร่วมขึ้นรถกระจายเสียงช่วยผู้สมัคร สส.เขต 1 สมุทรปราการ นางสาววชิราภรณ์ สุระหิรัญพล หมายเลข 1 เดินทางมาพบปะ พี่น้องประชาชนผู้ค้าขายและผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
นายเอกสิทธิ์ กล่าวปราศรัย ช่วงหนึ่งว่า วันนี้ตนมาเยี่ยมพี่น้องชาวปากน้ำ สมุทรปราการ และขอมาทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน เพราะพรรคปวงชนไทย ตั้งใจมาแก้ปัญหาปากท้อง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งเราต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น เรามาเพื่อการสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ มาให้เศรษฐกิจจังหวัดสมุทรปรากาีดีขึ้น ให้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการแก้ไข วันรี้ขอฝากเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศให้กาเบอร์ 23 ส่วนเขตนี้เขต 1 เบอร์ 1
จากนั้นนายเอกสิทธิ์ ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ในวันนี้ว่า วันนี้ตนได้พาผู้สมัคร สส.จังหวัดสมุทรปราการเขต 1 มาลงพื้นที่หาเสียงและที่ผ่านมาจากการที่ตนได้ลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนก็ได้รับเสียงตอบรับและต้อนรัยพรรคปวงชนไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะตนเป็นคนสมุทรปราการสร้างงานจังหวัดสมุทรปราการมากมาย วันนี้ต้องการนำเสนอตัวเองเพื่อนำสส.ดีๆเข้ามาดูแลบ้านเมือง เข้ามาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนมีการเลือก สส.มาหลายครั้งและอาจจะยังไม่ถูกใจ โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ตนได้โฟกัสมาโดยตลอด ว่าเราอยากเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ ตนรู้ว่าทุกคนรู้ถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ผ่านมา ยังไม่ถูกแก้ไข ซึ่งหากรออีก 3-4 ปีข้างหน้าก็คงจะไม่ทันวันนี้พรรคปวงชนไทยจึงเสนอตัวเข้ามา เพื่อมาแก้ไข เพราะตนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เพราะวันนี้ปัญหาปากท้องคือเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องได้รับการแก้ไข
นายเอกสิทธิ์ กล่าวอีกว่า วันนี้เราต้องยกระดับการแก้ไขปัญหาคือการสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งจากการลงพื้นที่ก็ยังคงพบปัญหามากมาย พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเล่าถึงปัญหาตลอดหลายปีที่ผ่านมา บางคนเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งเราจะต้องเข้ามาดูแล ให้โอกาส ในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ เช่นเดียวกับคนที่เป็นแรงงานในระบบ ซึ่งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคือสิ่งที่เราถนัดที่สุด โดยเราจะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องตั้งแต่วันแรกที่เราได้เข้ามาทำงาน
ส่วนนโยบายอื่นของพรรคปวงชนไทยนั้นนายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า สำหรับภาพรวม เราคงต้องดูการแก้ไขปัญหา ปากท้อง ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างมาก คนหลายคนขาดโอกาส รัฐบาลอาจจะดูแลที่ไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่สังคมและรัฐบาลลืมไป ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพรรคปวงชนไทย ซึ่งวันนี้เราพร้อมที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกรูปแบบ
นอกจากนี้นายเอกสิทธิ์ กล่าวถึง ปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ ระบุว่า วันนี้ ขอชมเชยเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังเกิดการกดดันทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การปิดด่านชายแดน การตัดอินเทอร์เน็ต หรือการตัดน้ำตัดไฟ ซึ่งพรรคปวงชนไทยก็ส่งเสริมการดำเนินการตรงนี้อยู่แล้ว และอยากให้จบปัญหาให้เร็วที่สุด และเกิดการสูญเสียให้น้อยที่สุด ซึ่งรัฐบาลก็ต้องรีบจบปัญหาตรงนี้ เพราะมีหลายเรื่องที่ทำให้ปัญหาลุกลาม อย่างการปราบสแกมเมอร์ ต้องจริงจัง เพราะนั่นคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้น และทางพรรคปวงชนไทยเองก็มีนโยบายที่จะปราบและหยุดปัญหาสแกมเมอร์อย่างจริงจัง เพราะเป็นต้นตอของปัญหาทุกอย่าง