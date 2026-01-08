“เอกสิทธิ์” ลั่น 8 เขตสมุทรปราการ "ปวงชนไทย”ปักธงยกจังหวัดแน่ ยันเลือดปากน้ำแท้คนทำงานตัวจริง

“เอกสิทธิ์ ปวงชนไทย” ลั่น 8 เขตสมุทรปราการ มั่นใจ ปักธงยกจังหวัดแน่ ยัน เลือดปากน้ำแท้คนทำงานตัวจริง
วันที่ 8 มกราคม 2569 เวลา 11.30น. นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทยนำผู้สมัคร สส.จังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีปราศรัยย่อย แนะนำผู้สมัครของพรรคปวงชนไทย จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 8 เขต ประกอบด้วย
เขต 1 นางสาววชิราภรณ์ สุระหิรัญพล หมายเลข 1
เขต 2 ดร.มานิตย์ พรหมการีย์กุล หมายเลข 11
เขต 3 ว่าที่ ร.ต.ธเนศ พุ่มโพธิ์ หมายเลข 1
เขต 4 นายไพรัตน์ สำเภาทอง หมายเลข 8
เขต 5 นายสงกรานต์ แสงสุข หมายเลข 6
เขต 6 นายกิตติศักดิ์ ศีลภูษิตหมายเลข 3
เขต 7 นายธานัท บัวศรีคำ หมายเลข 4
เขต 8นายหัสวรรษ เผือกบางนา หมายเลข 2
เพื่อนำเสนอนโยบายของพรรคกับพนักงานในเครือบริษัทสยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ ในช่วงพักเที่ยงซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ได้รับความสนใจจากพนักงานในเครือมาร่วมรับฟังนโยบายจำนวนมาก โดยมีมาสคอต “น้องปวงชนไทย” ร่วมเวทีปราศรัยและขึ้นรถแห่หาเสียงกับ หัวหน้าพรรค ปวงชนไทย และผู้สมัครด้วย
นายเอกสิทธิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนได้สร้างงานให้กับพี่น้องชาวสมุทรปราการมามากมาย โดยนโยบายพรรคปวงชนไทย พร้อมตอบสนองพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการในทุกด้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทุกคนล้วนต้องการโอกาสความก้าวหน้าและรายได้ที่สูงขึ้น ซึ่งเรามีนโยบายการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน อัพสกิล เพิ่มรายได้คูณสองทันที ด้วยนโยบายสร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ พร้อมเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง อีกทั้งยังมีนโยบาย “อวสานหนี้” เพื่อปลดหนี้ให้กับประชาชน พนักงาน กลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบทั่วประเทศทันที
โดยวันนี้มีปัญหาทุกวัน ล่าสุด สมุทรปราการเกิดน้ำท่วม ผู้สมัครเขต 1 ของเราผู้หญิงคนเดียว ก็รีบเข้าไปดูในพื้นที่ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน เชื่อว่า จะได้รับโอกาสให้เข้าไปสภาทำงานเพื่อชาวสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ มีหลายปัญหาที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เราไม่สามารถพูดแค่บางปัญหาได้ เพราะปัญหาเปลี่ยนทุกวัน พรรคปวงชนไทย เรามีการปรับตัวเร็ว พร้อมลงพื้นที่ดูแลพี่น้อง ประชาชน ซึ่งเรามีคนที่มีศักยภาพ ต้องการเข้ามาสร้างความเท่าเทียมให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้าง พ่อค้าแม่ค้าแผงลอย ผู้ที่ขาดโอกาส รวมถึงกลุ่มนายจ้าง กลุ่มเอสเอ็มอี ประเทศไทยหลายฝ่ายไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้พูดแต่เรื่องประชานิยม
“วันนี้ทุกคนรู้ว่าพรรคปวงชนไทย เราเอาจริง เป็นพรรคของคนพื้นที่ตัวจริง เราทำเพื่อชาวสมุทรปราการมาโดยตลอดทั้งชีวิต ไม่ใช่มาแค่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น มั่นใจทั้ง8เขต พรรคปวงชนไทยสามารถปักธงได้แน่นอน” นายเอกสิทธิ์ กล่าวย้ำ
จากนั้น หัวหน้าพรรคปวงชนไทยพร้อมผู้สมัครสส.จังหวัดสมุทรปราการ ขึ้นขบวนรถแห่หาเสียงออกไปตามพื้นที่ต่สงๆ ทุกเขต ก่อนจะไปสิ้นสุดที่ K-city บางปู เมืองใหม่ เพื่อประชุมแผนการทำงานพื้นที่ต่อในช่วงเย็น