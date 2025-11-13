ผู้สูงอายุชายแดนหมู่บ้านระเบิดตกบุรีรัมย์ เก็บเสื้อผ้า-ยารักษาโรคพร้อมอพยพ หลังยิงปะทะ “หนองหญ้าแก้ว”

บุรีรัมย์ - ผู้สูงอายุหมู่บ้านชายแดนที่ระเบิดตก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เก็บเสื้อผ้า ยารักษาโรค ของใช้จำเป็นใส่กระเป๋า เติมน้ำมันรถเต็มถัง เตรียมพร้อมอพยพไปอยู่บ้านญาติ เปิดทางให้ทหารไทยจัดหนักเขมรเต็มที่ เผยไม่มั่นใจสถานการณ์หลังมีเหตุยิงปะทะที่ชายแดนหนองหญ้าแก้ว เชื่อมีรบรอบสองแน่ ขณะผู้สูงอายุบางคนยอมเสียสละให้ลูกหลานอพยพ อาสาอยู่เฝ้าบ้าน ทรัพย์สิน และสัตว์เลี้ยงเอง
วันนี้ (13 พ.ย. 68) ผู้สูงอายุในหมู่บ้านโคกสระหนองถนน ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และเคยมีลูกจรวด กระสุนปืนใหญ่ฝ่ายทหารกัมพูชายิงมาตกในพื้นที่ ช่วงที่มีการสู้รบกันเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ต่างพากันเก็บเสื้อผ้า ยารักษาโรค และของใช้จำเป็น ใส่กระเป๋าเตรียมพร้อมที่จะอพยพไปอยู่กับลูกหลานญาติพี่น้องเพราะไม่มั่นใจสถานการณ์หลังมีการยิงปะทะที่ชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว จนทางการมีคำสั่งให้อพยพชาวบ้านในพื้นที่หนองหญ้าแก้วและหนองจานไปยังหลุมหลบภัย และศูนย์พักพิงชั่วคราว เกรงสถานการณ์จะบานปลายมีการรบกันเป็นรอบสอง จึงต้องมีการเตรียมพร้อมเอาไว้ตลอดเวลา หากทางราชการมีคำสั่งให้อพยพก็พร้อมจะเดินทางในทันทีเพื่อความปลอดภัย
นางปริชาติ มาตรวงษ์ ผู้สูงอายุในหมู่บ้านโคกสระหนองถนน บอกว่า หลังจากนายกรัฐมนตรีไฟเขียวให้ทหารตัดสินใจในการตอบโต้กัมพูชาตามสถานการณ์ หลังเขมรละเมิดปฏิญญาสันติภาพ ประกอบกับมีเหตุยิงปะทะกันที่ชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว ลูกหลานที่อยู่ในตัวจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นห่วง ส่วนตัวเองก็ไม่มั่นใจสถานการณ์ จึงได้เก็บเสื้อผ้า ยารักษาโรคความดัน เบาหวาน และของใช้จำเป็นใส่กล่องพลาสติกเอาไว้ รวมถึงได้เติมน้ำมันเต็มถังไว้แล้ว
หากสถานการณ์บานปลาย และมีคำสั่งจากทางราชการให้อพยพก็พร้อมที่จะเดินทางในทันทีเพื่อความปลอดภัย เพราะการสู้รบครั้งก่อนระเบิดตกใกล้บ้านจนหลังคาสั่นสะเทือน ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกหวาดผวาอยู่เลยเวลาได้ยินเสียงฟ้าร้องดัง ส่วนตัวแม้ไม่อยากให้เกิดการสู้รบเพราะไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย แต่หากเป็นหนทางเดียวที่จะยุติปัญหาความขัดแย้งที่คาราคาซัง ก็เห็นด้วยและพร้อมอพยพออกจากพื้นที่เพื่อให้ทหารทำงานอย่างเต็มที่
ขณะที่คุณตากั้ง จันอยู่จริง อายุ 76 ปี บอกว่า ส่วนตัวก็กลัวแต่หากมีการปะทะกันจริงก็จะเสียสละให้ลูกหลานอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัย แต่ส่วนตัวเองจะอยู่เฝ้าบ้าน ทรัพย์สิน และสัตว์เลี้ยง ทั้งสุนัข แมว วัว ควาย เพราะเป็นห่วงกลัวสัตว์เลี้ยงจะอดอาหาร ซึ่งนอกจากสัตว์เลี้ยงของตัวเองแล้ว ก็จะอาสาดูแลสัตว์เลี้ยงให้ชาวบ้านคนอื่นด้วย