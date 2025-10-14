JINNY ใจฟูเจอร์นี่ สร้างปรากฎการณ์ รักแมวในแบบที่เป็น กับ พี่จอง คัลแลน

นายกิติศักดิ์ ลิ้มอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตขนมและอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงแบรนด์ JINNY และ JerHigh ในกลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า การจัดงาน ‘จินนี่ ใจฟูเจอร์นี่’ ในครั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ ‘พี่จอง และคัลแลน’ ยูทูบเบอร์ชื่อดังสัญชาติเกาหลี ร่วมสร้างปรากฎการณ์ รักแมวในแบบที่เป็น นับเป็นการต่อยอดการเดินทางของแบรนด์จินนี่ที่เติบโตแข็งแกร่งขึ้นอีกขั้น
“ที่เราเลือกคัลแลนและพี่จอง เพราะทั้งสองคนมีจิตใจที่รักสัตว์ ที่หลายๆ คนคงได้เห็นได้จากช่อง CullenHateberry ที่ถ่ายทอดความรัก ชวนให้ ‘ใจฟู’ ต่อน้องแมวระหว่างการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์ JINNY ที่ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแมวทุกสายพันธุ์ เพราะ JINNY ไม่ได้แค่ผลิตขนมและอาหารสำหรับแมวเพียงอย่างเดียว แต่คือแบรนด์ที่เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของแมวทุกตัว”
นายกิติศักดิ์ กล่าวอีกว่า แนวคิดของ JINNY คือ “รักแมวในแบบที่เป็น” บริษัทจึงพัฒนาอาหารแมวเกรดโฮลิสติกหลากหลายสูตรที่มาเติมเต็มในทุกๆความต้องการที่แตกต่างกันไปของน้องแมว โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการร่วมพัฒนาสูตร และคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับสากล และผ่านการทดสอบการทานที่เข้มข้นจากสถาบันการทดสอบที่เป็นกลาง มาตรฐานระดับสากล จึงมั่นใจด้านรสชาติที่อร่อยควบคู่กับสุขภาพที่ดีตามความต้องการอย่างแท้จริง
ภายในงาน 'จินนี่ ใจฟูเจอร์นี่' ยังได้มีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ความแตกต่าง ของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ JINNY ที่ได้รับการพัฒนาสูตรเฉพาะตัว นอกจากนี้ ยังมีการร่วมพูดคุยถึงการดูแลและยอมรับในตัวตนของน้องแมว แต่ละสายพันธุ์ เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันที่แท้จริงระหว่างเจ้าของและน้องแมว ซึ่งเป็นมิติความ 'ใจฟู' สะท้อนแนวคิด “รักแมวในแบบที่เป็น” ที่แข็งแกร่งของ JINNY