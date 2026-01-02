“เอกสิทธิ์” นำทีมผู้สมัคร “ปวงชนไทย” บวงสรวงศาลหลักเมืองเอาฤกษ์เอาชัย ลั่นปักธง กทม.-สมุทรปราการได้แน่

เปิดเกมรุกเลือกตั้ง! “เอกสิทธิ์” นำทีมผู้สมัคร สส.พรรคปวงชนไทย บวงสรวงศาลหลักเมืองเอาฤกษ์เอาชัยปีใหม่ ลั่นชัด ปักธงได้แน่ กทม.-สมุทรปราการ เชื่อไร้อุบัติเหตุการเมือง
วันที่ 2 ม.ค.69 ที่ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย พร้อมกก.บห.พรรค ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อและผู้สมัครสส. กทม.25 เขตร่วมประกอบพิธีสักการะองค์ศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลเอาฤกษ์เอาชัยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ แสดงความพร้อมในการทำงานเพื่อประเทศชาติ โดยนายเอกสิทธิ์ เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการเอาฤกษ์เอาชัยให้กับผู้สมัครในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงสมุทรปราการและผู้สมัครสส. บัญชีรายชื่อ โดยขอพรให้ชนะเลือกตั้งในครั้งนี้ และขอให้ประชาชนสนับสนุนพรรคปวงชนไทย
โดยพรรคปวงชนไทยมีนโยบายการสร้างรายได้ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ที่ไทยจำเป็นจะต้องขยายฐานการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะ ไฮไลท์ที่ศาลหลักเมืองและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้วฯ ที่จะต้องมีการโปรโมทและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศได้รับทราบ รวมถึงสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น ถนนเยาวราชที่เป็นเสน่ห์ของคนไทย หรือบางจุดยังขาดการประชาสัมพันธ์ จึงเป็นหน้าที่ของพรรคปวงชนที่จะต้องประชาสัมพันธ์และนำรายได้เข้าประเทศ โดยเฉพาะ การสนับสนุนสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพิ่ม เพื่อนำเม็ดเงินมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติม รวมถึงดึงนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
หัวหน้าพรรคปวงชนไทย ยืนยันว่า พรรคมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการหาเสียง ซึ่งผู้สมัครทุกคนลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้นำนโยบายของพรรคที่เน้นแก้ไขปัญหาปากท้อง สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ ดึงเม็ดเงินเข้ามา ทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยพรรคปวงชนไทย ยังมีการวางแผนการหาเสียง โดยจะมีการเปิดเวทีทุกจังหวัดที่ส่งผู้สมัคร สส.และเดินหาเสียงทุกวัน ดังนั้นจึงมั่นใจว่า พื้นที่เป้าหมายของพรรคคือกทม. และสมุทรปราการคาดหวังว่าจะชนะใจประชาชนได้ เพราะผู้สมัครของกทม.ต่างก็มีชื่อเสียง และเป็นผู้มีประสบการณ์ ส่วนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการผู้สมัครเป็นนายจ้างและผู้ประกอบการ จึงจะมีการดูแลแรงงานในระบบและนอกระบบ ซึ่งปัจจุบันทั้งประเทศมีมากกว่า 20 ล้านคน โดยพรรคมีนโยบายที่จะช่วยเหลือแรงงานด้านนี้ ให้มีโอกาส เข้าถึงแหล่งเงินทุน และ สวัสดิการอย่างเท่าเทียม
ทั้งนี้ ผลตอบรับของพรรคปวงชนไทยตั้งแต่ได้หมายเลข 23 ถือว่าประชาชนให้การตอบรับดี จากเดิมที่พรรคมีคนรู้จักน้อย ขณะนี้ก็ได้มีการหาเสียงและคนก็เริ่มรู้จักมากขึ้น ซึ่งพรรคต้องทำการบ้านอย่างหนัก เพราะเป็นพรรคใหม่และเปิดตัวในระยะสั้นๆ แต่ก็ทำงานเต็มที่ และสามารถที่จะส่งสส.ได้ถึง 100 เขต และสส.บัญชีรายชื่อ 41คน จึงมีความคาดหวังว่าจะได้สส.เข้าในสภามากพอสมควร อย่างไรก็ตามตนมั่นใจว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง และเชื่อว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน พร้อมขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 1 ก.พ.และใช้สิทธิ์ในวันที่ 8 ก.พ.นี้อย่างเต็มที่
จากนั้นหัวหน้าพรรคปวงชนไทยได้นำทีมผู้สมัครสส.กรุงเทพมหานคร และแบบบัญชีรายชื่อ ขึ้นรถแห่รอบพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อแนะนำตัวกับประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่อย่างคึกคัก