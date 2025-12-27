กกต.เผยสมัครสส.ทั่วไทยเรียบร้อยยังไม่ได้รับแจ้งเก็บบัตรปชช. พื้นที่สู้รบพร้อมเลือกตั้ง ดักพรรคประชามติห้ามชี้นำ

ปธ.กกต.เผยภาพรวมการรับสมัครส.สแบบแบ่งเขตทั่วประเทศเรียบร้อยดี ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการเก็บบัตรประชาชนเตรียมจ่ายเงินแต่พร้อมตรวจสอบ ส่วนพื้นที่สู้รบยืนยันจัดเลือกตั้ง 8 ก.พ.69แน่ ส่วนประชามติยังไม่มีออกเสียงล่วงหน้า ชี้ พรรคร่วมรณรงค์ได้ แต่ห้ามชี้นำ
วันนี้ (27ธ.ค.) นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกกต. กล่าวหลังจากตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้งส.สแบบแบ่งเขตทั้ง 33 เขตของกรุงเทพมหานคร ถึงภาพรวมการรับสมัครเลือกตั้งสส.แบบแบ่งเขตทั่วประเทศ ว่า ได้รับรายงานถึงการรับสมัครทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและ 76จังหวัด ตอนนี้ยังมีความเรียบร้อยอยู่
ส่วนที่พรรคเพื่อไทยออกมาระบุว่าบางพื้นที่มีการเก็บบัตรประชาชนพร้อมจ่ายเงินแล้วนั้น ในส่วนของกกต.ยังไม่มีรายงานเข้ามา แต่หากเป็นความปรากฏกกต.ก็จะเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งกกต.ได้ให้ความรู้ทั้งก่อนและหลัง ว่าให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองหาเสียงในกติกาโดยเน้นย้ำในเรื่องของการห้ามซื้อสิทธิขายเสียง
เมื่อถามถึงพื้นที่ที่มีการสู้รบยังยืนยันที่จะมีการจัดการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 69 หรือไม่ ประธานกกต.กล่าวว่า เราเดินหน้ามาไกลแล้วมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลา เพราะการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีการรับสมัครเลือกตั้งในพื้นที่ที่ยังมีความไม่สงบ ก็ได้จัดสถานที่รับสมัครให้ห่างไกลจากจุดปะทะซึ่งสถานการณ์ก็ยังเรียบร้อยดี ส่วนการดูแลความปลอดภัยได้มีการประสานและออกแนวปฏิบัติหรือระเบียบรองรับในสถานการณ์ ถ้าถึงวันนั้นจริงเราก็มีวิธีปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งให้เกิดความสุจริต ยุติธรรม เรามาถึงขั้นนี้แล้วอย่างไรก็ต้องเดินหน้า
เมื่อถามถึงการทำประชามติจะมีการรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างไรบ้าง นายณรงค์ กล่าวว่า อันดับแรกต้องรณรงค์ว่า ประชามติไม่มีการออกเสียงล่วงหน้า ทั้งที่กกต.
ก็อยากจะทำให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ คือการรณรงค์ให้ประชาชนมาออกเสียงประชามติ ทั้งนี้จะมีการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 69 ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างจำกัด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอนายกรัฐมนตรีประกาศวันที่จะให้มีการลงประชามติก่อน ส่วนการจัดออกเสียงประชามติที่จะทำพร้อมในวันเลือกตั้งนั้นเราได้มีการซักซ้อมกันอยู่แล้วเมื่อวันที่ 26ธ.ค.ที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องนี้ ดังนั้นแม้จะมีระยะเวลาที่จำกัด แต่เราก็ได้มีการเตรียมการและนำข้อบกพร่องมาแก้ไข
เมื่อถามว่าพรรคการเมืองสามารถรณรงค์ให้ไปทำประชามติได้หรือไม่นายณรงค์ กล่าวว่า รณรงค์ได้ต้องช่วยกันแต่ไม่สามารถชี้นำประชามติได้
เมื่อถามถึงความพร้อมในการรับสมัครเลือกตั้งส.สแบบบัญชีรายชื่อในวันที่ 28 ธ.ค.นี้ ประธานกกต.กล่าวว่าเรามีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาดูแลความเรียบร้อยในสถานที่รับสมัครจึงคิดว่าน่าจะเรียบร้อยดี อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี้อยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เยอะ อยากให้มีสถิติมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ซึ่งตอนนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 75% เพราะยิ่งประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากเท่าใด ก็ยิ่งเป็นตัวชี้วัดว่าท่านได้สนใจทางด้านการเมือง เชื่อว่าเราจะได้สส.ที่ดีมีคุณภาพมีความซื่อสัตย์สุจริต เข้าไปเป็นผู้บริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติจึงคิดว่าประเทศไทยจะเดินหน้าได้ จึงต้องฝากทุกคนขณะเดียวกันก็ต้องเน้นย้ำว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นทุกพรรคการเมืองควรสู้ด้วยกันด้วยนโยบายว่าสามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติได้อย่างไร