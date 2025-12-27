"ดร.เอ้" นำไทยก้าวใหม่สักการะศาลหลักเมือง ลั่นไม่ทำให้ปชช.ผิดหวัง แจงอวย "พิธา" แค่เกมอย่าคิดมาก

หน.ไทยก้าวใหม่ นำทีมผู้สมัคร สส.กทม.สักการะศาลหลักเมือง ประกาศจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง แจงยก ”พิธา“ นักการเมืองในดวง แค่เกมสนุกๆ บอกไม่มีชื่อตนให้เลือกเลยไม่รู้จะเลือกใคร
วันนี้ (27 ธันวาคม 2568) พรรคไทยก้าวใหม่ นำโดย นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพรรค นำผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สักการะศาลหลักเมือง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล และเอาฤกษ์เอาชัยก่อนสู้ศึกเลือกตั้ง
นายสุชัชวีร์ เปิดเผยว่าการเดินทางมาศาลหลักเมืองในครั้งนี้ถือเป็นการยึดมั่นในความเป็นไทย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยศาลหลักเมืองถือเป็นสถานที่สำคัญที่ตนเองให้ความเคารพ และมักจะเดินทางมาสักการะในโอกาสวันเกิดเป็นประจำ จึงขอให้ผู้สมัคร สส.กรุงเทพมหานคร ตั้งจิตอธิษฐานขออาสาพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า และช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดยยืนยันว่าจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง
ส่วนที่ก่อนหน้านี้หลายพรรคการเมืองออกมาประกาศว่าจะไม่จับมือกับพรรคนั้นพรรคนี้ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า เราประกาศไปแล้วพรรคไทยก้าวใหม่ขอทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ เพราะเชื่อว่าทุกคนเบื่อการเมืองแบบเดิม วงจรความขัดแย้งที่ทำร้ายประเทศ เพราะประเทศไทยเจออุปสรรคเยอะทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ ชายแดน การศึกษา และความสามารถในการแข่งขัน ถึงเวลาที่ต้องสามัคคีกัน โดยพรรคไทยก้าวใหม่ ตั้งใจทำการเมืองแบบสร้างสรรค์และทำงานกับคนมืออาชีพตามหลักวิชาการที่ไม่เอื้อประโยชน์ไม่บิดเบือนให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีที่ไปออกรายการหนึ่งและมีผู้วิจารณ์ว่าตนเองเลือกนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนักการเมืองในดวงใจ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่าอย่าคิดมากเพราะเป็นเพียงแค่เกมสนุก ๆ ในช่วงวันคริสต์มาส และอีกอย่างก็ไม่มีชื่อตนเองให้เลือก ไม่รู้จะเลือกใคร ก็ต้องเลือกคนรุ่นใหม่