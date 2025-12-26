ชยพงศ์ ไทยก้าวใหม่ เปิดตัวท้าชน ลงสมัคร ส.ส. กทม. เขต 4 คลองเตย-วัฒนา ชูจุดยืนการศึกษาและเทคโนโลยีสร้างความเท่าเทียม
หลังจากที่พรรคไทยก้าวใหม่ นำโดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรค ได้เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส. กทม. ครบทั้ง 33 เขต ไปเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 68 โดยนายชยพงศ์ สายฟ้า รองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ ได้ร่วมเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 4 (คลองเตย–วัฒนา) พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนพื้นที่ด้วยการศึกษาและเทคโนโลยี ภายใต้สโลแกน “ปักหมุดการศึกษา พัฒนาด้วยเทคโนโลยี ทุกพื้นที่ต้องเท่าเทียม”
นายชยพงศ์ ระบุว่า พื้นที่เขตวัฒนาและคลองเตย เป็นเขตชุมชน และเขตเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นการพัฒนาคน และโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงจะเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยตั้งใจนำความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาพื้นที่ให้ตอบโจทย์ประชาชนทุกกลุ่ม
การลงสมัครครั้งนี้ นายชยพงศ์ ย้ำว่า ตนมุ่งหวังใช้การศึกษาและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาคน สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตคลองเตย–วัฒนาให้ก้าวใหม่ไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียมในทุกมิติ และไม่หวั่นคู่ต่อสู้แม้ตนเองจะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ แต่ก็มีประสบการณ์ในการทำงาน ที่สำคัญเกิดและโตในพื้นที่ มีความเข้าใจปัญหา และรู้ว่าจะต้องพัฒนาไปในทิศทางใด
สำหรับประวัติ นายชยพงศ์ สายฟ้า หรือ “น๊อต“ เป็นนักบริหารการศึกษา และทายาทรุ่นที่สามของครอบครัวผู้จัดการศึกษาเอกชนครบวงจรทุกระดับ ได้แก่ โรงเรียนเกษมพิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมือง อีกทั้งมีบทบาทในการผลักดันและพัฒนานโยบายด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง