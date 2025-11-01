พลังการศึกษา รากฐานของความเท่าเทียมและโอกาส

พลัง “การศึกษา” รากฐานของความเท่าเทียมและโอกาส คุณหญิงกัลยา ร่วมการบรรยายให้กับสถาบันระดับโลก ในหัวข้อ “Women Leading with Purpose”
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตัวแทน ‘ผู้นำหญิงหนึ่งเดียว’ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และประธานพรรคไทยก้าวใหม่ ผู้นำหญิงที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง ได้รับเกียรติให้เป็น ตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทย เข้าร่วมการเสวนาระดับนานาชาติในรูปแบบ Webinar ภายใต้หัวข้อ “Women Leading with Purpose”
ซึ่งจัดขึ้นโดย Drucker School of Management, Claremont Graduate University ถือเป็นการแสดงถึง บทบาทความเป็นผู้นำหญิงไทยที่สถาบันระดับโลกให้การยกย่อง ในฐานะผู้ขับเคลื่อนสังคมด้วยวิสัยทัศน์ คุณค่า และจุดมุ่งหมายอันทรงพลัง การเสวนาครั้งนี้มุ่งเน้นแนวคิด “ภาวะผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย (Purpose-Driven Leadership)” มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนให้กับสังคมและอนาคตของเยาวชน
โดยเน้นย้ำถึงพลังของ “การศึกษา” ในฐานะรากฐานของความเท่าเทียมและโอกาส พร้อมแบ่งปันประสบการณ์การผลักดันนโยบายที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตเป็นผู้นำแห่งอนาคตที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน และยังได้มีโอกาสตอบคำถามพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมอง ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วม webminar ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิด ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง
การเป็นผู้นำ ไม่ได้หมายถึงการอยู่ข้างหน้าเพียงลำพัง แต่คือการยื่นมือพาผู้อื่นก้าวไปด้วยกัน ด้วยหัวใจที่มีเป้าหมายในการทำงานเพื่อส่วนรวม