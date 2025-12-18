เซอร์ไพรส์! “ตั๊น จิตภัสร์” ตัดสินใจสวมเสื้อ “ไทยก้าวใหม่” ลุยศึกเลือกตั้งสส.

จับตา “พรรคไทยก้าวใหม่ “เปิดตัว“ตั๊น จิตภัสร์ ” หวังเสริมทัพสู้ศึกเลือกตั้ง พรุ่งนี้! (8 ธ.ค.)
วันนี้( 18 ธ.ค.2568 )ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้( 19 ธ.ค. 2568) เวลา 11.00น. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยก้าวใหม่ จะร่วมแถลงเปิดตัว ผู้สมัครรับเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ โดยหนึ่งในนั้นมีน.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาฯ ร่วมอยู่ด้วย
โดย น.ส.จิตภัสร์ จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในนามพรรคไทยก้าวใหม่ ในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งถือเป็นการ เป็นการเสริมทัพทางการเมืองครั้งสำคัญของพรรคไทยก้าวใหม่ ก่อนเข้าสู่สนามเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงอย่างเป็นทางการ