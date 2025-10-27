'ดร.เอ้ ‘จุดไฟปฏิรูปการศึกษา เรียกร้องอิสระให้ครู–โรงเรียนตัดสินใจเอง

“สุชัชวีร์ ” จี้ศธ. ปลดล็อกอำนาจส่วนกลาง คืนอิสระให้ร.ร. ชี้รวมศูนย์คือรากปัญหาทำหลักสูตรไม่ทันโลก งบผิดทาง ครูไร้อิสระ ระบบราชการอืด ไม่ยืดหยุ่น ย้ำถึงเวลาปฏิรูปการศึกษา เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่แท้จริง
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งคำถามเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการว่า ถึงเวลา ปลดล็อกโรงเรียน’ให้มีอิสระได้หรือยัง เพราะการศึกษาเปลี่ยนเร็ว รอคำสั่งทุกเรื่องจะสู้คนอื่นได้อย่างไร กรณี คำสั่งกระทรวงศึกษาการที่สั่งให้สถานศึกษาทุกแห่ง งดจัดกิจกรรมรื่นเริง 1 ปีเต็ม ซึ่งสร้างเสียงสะท้อนทั้งจากครู นักเรียน และผู้ปกครองว่าอาจกระทบต่อบรรยากาศการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก
นายสุชัชวีร์ชี้ว่า การรวมศูนย์อำนาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางคือ ต้นตอของปัญหาการศึกษาไทย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไม่ทันโลก งบประมาณใช้ผิดประเภท ครูขาดอิสระในการพัฒนาโรงเรียน ระบบราชการที่ช้าและขาดความยืดหยุ่น จึงย้ำว่า โรงเรียนไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงเรียนของรัฐในต่างจังหวัด พร้อมจะพัฒนา หากได้รับอิสระในการบริหารงบประมาณ บุคลากร และกิจกรรมการเรียนรู้ โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางทุกขั้นตอน
นายสุชัชวีร์ ยังระบุอีกว่า การศึกษาไทยจำเป็นต้องก้าวใหม่ เริ่มจากการปลดล็อกโรงเรียนจากข้อกำหนดและคำสั่งส่วนกลาง ให้ครู–นักเรียน–ผู้บริหารตัดสินใจร่วมกันได้จริง