"ดร.เอ้" แนะการทูตไทยต้องเฉียบคม ปมสหรัฐฯ ระงับเจรจาภาษี เตือนอย่าเล่นการเมืองจนกระทบเศรษฐกิจ

หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ แนะไทยการทูตต้องเฉียบคม ปมสหรัฐฯ ระงับเจรจาภาษี เตือนอย่าเล่นการเมืองจนกระทบเศรษฐกิจ
วันที่ 16 พ.ย.68 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ กล่าวถึงกรณีที่ไทยได้รับแจ้งจากรองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาว่าจะขอระงับการเจรจากรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว และจะสามารถกลับมาเจรจาได้อีกครั้งเมื่อฝ่ายไทยได้ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามถ้อยแถลงสันติภาพว่า เป็นข้อพิสูจน์ชัด หากวันนี้หากเราคิดแค่จะเล่นการเมือง สุดท้ายผลกระทบถึงประเทศไทยในทุกด้าน ต้องยอมรับว่าประเทศไทยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องพึ่งพามหาอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ หรือจีน ดังนั้นวิธีการดำเนินนโยบายหรือการสื่อสารทางการทูต ประเทศไทยต้องเฉียบคม หลายประเทศทำได้ดี แม้เขาจะอยู่ในภาวะที่ลำบากกว่าเรา ยกตัวอย่าง ประเทศเวียดนามที่ไม่ได้ดูแค่สหรัฐฯหรือจีนเท่านั้น แต่ยังมีรัสเซีย เวียดนามอยู่ตรงกลางของสามมหาอำนาจ ซึ่งทำให้ประเทศเขารวยขึ้น หรือประเทศตุรกีที่อยู่ระหว่างอาหรับ รัสเซียและสหรัฐฯ ปรากฏว่าเศรษฐกิจของเขาได้รับการเกื้อหนุน ทั้งที่ทั้งสามกลุ่มที่ไม่ถูกกัน
ดังนั้นวันนี้จึงต้องเป็นเรื่องของความเฉียบคมทางการทูต ประเทศไทยต้องระมัดระวังเรื่องประเด็นทางการเมืองที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการทูตและเศรษฐกิจ สำคัญคือทำอย่างไรก็ได้ อย่าให้คนไทยยากจนกว่านี้ หากเราจำเป็นจะต้องประสานกับทุกฝ่ายก็จะต้องทำให้สำเร็จ เพื่อยึดถือผลประโยชน์ของชาติปากท้องของประชาชนเป็นหลัก