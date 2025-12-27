สมัคร สส.เขต กทม.วันแรกคึกคัก ภูมิใจไทยนำทัพถึงพรรคแรก เพื่อไทยตามมาติดๆ

สมัคร สส.เขต กทม.วันแรกคึกคัก ภท.มาถึงพรรคแรก ตามด้วย ‘พท.’-‘พลวัต‘-ไทยก้าวใหม่’-’กล้าธรรม‘
วันที่ 27 ธ.ค.2568 เวลา 06.00 น.ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1-33 กรุงเทพฯบรรยากาศบริเวณด้านหน้าอาคารบรรดากองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละพรรคแห่ถือป้าย ตะโกนเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก
เวลา 06.27 น.พรรคภูมิใจไทย นำโดยนางศุภมาศ อิสระภักดี รมต.ประจำสำนักนายกฯ หัวหน้าทีม กทม.และนายเอกนัฏ พร้อมพันธ์ หัวหน้าทีมผู้สมัคร กทม.ได้นำผู้สมัคร สส.กทม. ขึ้นรถบัสมาถึงบริเวณหน้าประตู 2 เพื่อ เตรียมเข้าไปรับสมัคร
ต่อมาเวลา 06.32 น.พรรคพลวัต นำโดย นายกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรค นำผู้สมัคร กทม.ขึ้นรถแห่ขยายเสียงเปิดเพลงประจำพรรคลั่นปลุกสนุกสนาน
เวลา 06.36 น.พรรคเพื่อไทยเดินทางมาด้วยรถบัส นำโดยศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกฯ นายชูศักดิ์ ศิรินิล โดยมีประชาชนยืนถือป้ายต้อนรับคึกคัก
เวลา 06.52 น.พรรคไทยก้าวใหม่ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรค และน.ส.จิตภัสร์ ตั้น หัวหน้าทีมเสมอภาคและความมั่นคงของมนุษย์ นำทีมผู้สมัครสส.เดินทางด้วยรถบัสมาถึงยังบริเวณหน้าอาคารฯ เพื่อรอรับสมัคร
เวลา 07.05น. พรรคกล้าธรรม นำโดยนายอนุดิษฐ์นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค นำทีมผู้สมัครสส. ขึ้นรถบรรทุกแห่มาร่วมสมัคร