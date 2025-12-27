"ดร.เอ้" พร้อม "คุณหญิงกัลยา" นำไทยก้าวใหม่สมัครสส.กทม. โวนำพาประเทศก้าวใหม่ไทยสตรอง

"สุชัชวีร์" พร้อม "คุณหญิงกัลยา" นำลูกพรรคสมัครสส.กทม. เชื่อมั่นผู้สมัครสส.กทม.ของพรรคไทยก้าวใหม่ทุกคน สามารถนำพาประเทศก้าวใหม่ไทยสตรอง
วันนี้ (27 ธ.ค.68) เวลา 06.53 น.ที่อาคารกีฬาเวศน์ 2 ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้เป็นสถานที่รับสมัครสส.เขต กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต
โดยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้นำผู้สมัคร สส. ทั้ง 33 คน มาสมัครรับเลือกตั้ง โดยนั่งรถเมล์ไฟฟ้ามาพร้อมกัน เมื่อคณะเดินทางมาถึง นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ตนไหว้พระก่อนนอนทุกคืน ขอให้ประเทศชาติได้คนดีเข้ามารับใช้บ้านเมือง วันนี้ทีมผู้สมัคร สส.กทม.ของพรรคไทยก้าวใหม่พร้อมที่จะเข้ามาแก้ปัญหาของประเทศ และพวกเราทุกคนขออาสาพาประเทศไทยก้าวใหม่และสตรอง ตนมั่นใจผู้สมัครของพรรคทุกคน
จากนั้น นายสุชัชวีร์ พร้อมคณะเดินเข้าไปภายในอาคารกีฬาเวสน์ 2 ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัคร