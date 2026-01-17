"อนุทิน" ลุยอีก 3 ตลาด ขอคะแนนคนชุมพร เจอ"คุณยาย" อวยพรให้นั่งนายกฯ นานๆ เพื่อสู้กับเขมร เจ้าตัวอ้อนชาวบ้านซื้อแพ็คคู่ กาเลือก สส.เขต แพ็กนายกฯ เบอร์ 37 ด้วย
วันที่ 17 ม.ค. ที่ตลาดเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ช่วย นายสุพล จุลใส ผู้สมัคร สส.จังหวัดชุมพร เขต 3 หาเสียง โดยนายอนุทิน กล่าวปราศรัยว่า วันนี้ขอมาฝากเนื้อฝากตัว ขอให้พ่อแม่พี่น้องให้ความไว้วางใจผู้สมัคร สส.ของพรรคทุกคนด้วย รับรองว่าจะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวัง เพราะเราพูดแล้วทำ แหลงแล้วทำ เสียงของคนชุมพรจะดังกึกก้อง จะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเจริญในจังหวัดชุมพร ก่อนทิ้งท้ายว่า "เลือกอนุทิน คนติดดิน รับใช้ชาวชุมพร"
จากนั้นนายอนุทิน เดินทางต่อมาที่ตลาดนัดดอนหว้า ต.ครน อ.สวี เพื่อช่วยนายวิชัย สุดสวาสดิ์ ผู้สมัคร สส.ชุมพร เขต 1 ทันทีที่ลงจากรถได้มีคุณยายผูกผ้าขาวม้าให้ จากนั้นคุณยายได้อวยพรให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนานๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันและแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งนายอนุทิน น้อมรับก่อนถ่ายภาพร่วมกัน จากนั้นได้เดินทักทายประชาชน ที่มาต่างเข้ามาขอถ่ายภาพ ก่อนที่นายอนุทิน จะขึ้นปราศรัยบนรถอีกครั้ง ย้ำว่า อย่าลืมเลือกเบอร์ 37 ด้วย นอกจากเลือก สส.เขตแล้ว ต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยเบอร์ 37 ด้วย มิเช่นนั้นตนเองจะไม่ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี ขอให้ซื้อแพ็คคู่ ซื้อ สส. แพ็คนายกฯ ไปด้วย จะได้พูดเต็มปากว่าชุมพรมี สส. ยกจังหวัด และมีนายกฯ ชื่ออนุทิน เป็นลูกน้องชาวชุมพรทุกคน และช่วยกันนำความเจริญ นำมาซึ่งโอกาสให้ชาวชุมพรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น โดยสิ่งแรกที่จะเข้าไปแล้วทำคือ โครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 ประชาชนไม่ต้องกลัว เพราะหากไม่ทำเดี๋ยวตาย ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องอดตาย แต่ตนจะตายก่อน ถูกประชาชนกระทืบแบนแน่นอน
ต่อมานายอนุทิน เดินทางมาที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพร ท่ามกลางกองเชียร์ส่งเสียงสนับสนุน เลือกเบอร์ 37 ตลอดทาง นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับเข้ามามอบเหรียญหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ ให้นายอนุทิน ก่อนจะอวยพรให้โชคดี และมีแม่ค้าขายเค้กส้ม ได้เรียกให้นายอนุทิน ลองชิมซึ่งเจ้าตัวลองชิมด้วย