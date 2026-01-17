xs
"อนุทิน​" ลุยอีก​ 3 ตลาด​ชุมพร​ ขอให้กาแพ็กคู่ทั้ง สส.เขต-นายกฯ เบอร์​ 37 โว "แหลงแล้วทำ"

"อนุทิน​" ลุยอีก​ 3 ตลาด​ ขอคะแนนคนชุมพร​ เจอ"คุณยาย" อวยพรให้นั่งนายกฯ นานๆ เพื่อสู้กับเขมร​ เจ้าตัวอ้อนชาวบ้านซื้อแพ็คคู่ กาเลือก​ สส.เขต แพ็กนายกฯ เบอร์​ 37 ด้วย​


วันที่ 17 ม.ค. ที่ตลาดเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก​ จ.ชุมพร นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจ​ไทย​ ลงพื้นที่ช่วย นายสุพล จุลใส​ ผู้สมัคร สส.​จังหวัดชุมพร​ เขต​ 3 หาเสียง​ โดยนายอนุทิน​ กล่าวปราศรัยว่า​ วันนี้ขอมาฝากเนื้อฝากตัว ขอให้พ่อแม่พี่น้องให้ความไว้วางใจผู้สมัคร สส.ของพรรคทุกคนด้วย​ รับรองว่าจะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวัง​ เพราะเราพูดแล้วทำ แหลงแล้วทำ เสียงของคนชุมพร​จะดังกึกก้อง จะทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเจริญในจังหวัดชุมพร​ ก่อนทิ้งท้ายว่า​ "เลือกอนุทิน​ คนติดดิน​ รับใช้ชาวชุมพร"


จากนั้นนายอนุทิน​ เดินทางต่อมาที่ตลาด​นัดดอนหว้า ต.ครน อ.สวี​ เพื่อช่วยนายวิชัย​ สุดสวาสดิ์​ ผู้สมัคร​ สส.ชุมพร​ เขต 1 ทันทีที่ลงจากรถ​ได้มีคุณยายผูกผ้าขาวม้าให้​ จากนั้นคุณยาย​ได้อวยพรให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนานๆ​ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันและแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา​ ซึ่งนายอนุทิน​ น้อมรับก่อน​ถ่ายภาพร่วมกัน​ จากนั้นได้เดิน​ทักทาย​ประชาชน​ ที่มาต่างเข้ามาขอถ่ายภาพ​ ก่อนที่นายอนุทิน​ จะขึ้นปราศรัย​บนรถอีกครั้ง​ ย้ำว่า​ อย่าลืมเลือก​เบอร์​ 37 ด้วย​ นอกจากเลือก​ สส.เขตแล้ว ต้องเลือกพรรคภูมิใจไทยเบอร์ 37 ด้วย​ มิเช่นนั้นตนเองจะไม่ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี ขอให้ซื้อแพ็คคู่ ซื้อ สส. แพ็คนายกฯ ไปด้วย จะได้พูดเต็มปากว่าชุมพรมี สส. ยกจังหวัด และมีนายกฯ ชื่ออนุทิน เป็นลูกน้องชาวชุมพรทุกคน และช่วยกันนำความเจริญ นำมาซึ่งโอกาสให้ชาวชุมพรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้น โดยสิ่งแรกที่จะเข้าไปแล้วทำคือ โครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 ประชาชนไม่ต้องกลัว เพราะหากไม่ทำเดี๋ยวตาย ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องอดตาย แต่ตนจะตายก่อน ถูกประชาชนกระทืบแบนแน่นอน


ต่อมานายอนุทิน​ เดินทางมาที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชุมพร​ ท่ามกลางกองเชียร์ส่งเสียงสนับสนุน เลือกเบอร์ 37 ตลอดทาง​ นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับเข้ามามอบ​เหรียญหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์​ ให้นายอนุทิน​ ก่อนจะอวยพรให้โชคดี​ และมีแม่ค้าขายเค้กส้ม ได้เรียกให้นายอนุทิน​ ลองชิมซึ่งเจ้าตัวลองชิมด้วย

